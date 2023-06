Airble: Aplikace, díky které můžete letět private jet za 500€!

Pokud jste někdy okusili létat soukromým vrtulníkem nebo letadlem, jistě mi dáte za pravdu, že je to zcela něco jiného, než běžné linky. Sám vrtulník čas od času využívám a jediné, co mi brání v tom, aby to bylo častěji, je jeho cena, kde se řádově pohybujeme okolo 50 tisíc korun na letovou hodinu. Nyní však přichází společnost Airble, která chce proměnit luxus v podobě privatního létání v něco, co je dostupné mnohem většímu množství lidí. Hlavní myšlenkou Airble je eliminovat takzvané „Deadhead“. To je pojem, který se používá pro momenty, kdy letadlo nebo vrtulník letí ze svého domovského letiště na místo, kde vás vyzvedne a z letiště, na kterém vás vysadí, opět domů.

Čas, který letadlo stráví ve vzduchu, byť pouze s pilotem, je totiž účtován tomu, kdo si letadlo pronajme. Proto pokud přijedete na letiště, kde stojí vrtulník a pronajmete si jej na hodinový okružní let, stojí vás to zhruba 50 000 Kč, ale pokud s ním hodinu poletíte odněkud, kde vás vysadí a on hodinu poletí zpět, zaplatíte dvojnásobek, protože platíte i čas, kdy je vrtulník ve vzduchu na cestě zpět, i když v něm nejste. Airble je v jednoduchosti rozpis letů, kde vidíte, odkud kam jednotlivá soukromá letadla či vrtulníky letí a vy se můžete přidat. Díky tomu se daří zaplňovat „díry“, kdy letadlo letí bezúčelně pouze z nebo na svoje domácí letiště a ceny tak razantně klesají.

K dispozici jsou navíc takzvané spolulety, kdy například někdo pronajme letoun pro 12 osob, ale obsadí jen 8 míst a zbývající místa jsou tak k dispozici dalším lidem, kteří chtějí letět na stejné trase. Airble je způsob, jak snížit ceny za privátní létání a v Kanadě, kde aplikace začala, se jí zatím daří a to do té míry, že již brzy bude k dispozici také v USA a následně se chystá do Evropy. Pokud tedy chcete létat privátně ale zároveň ušetřit, je Airble to pravé pro vás.