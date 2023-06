Co udělat, než prodáte nebo darujete svůj starý Mac?

Zalíbil se vám čerstvě představený MacBook Air 15″ natolik, že počítáte s jeho koupí, přičemž jím nahradíte váš stávající Mac? Pak jsou následující řádky přesně pro vás, jelikož vás v nich poradíme, co udělat, když prodáváte nebo darujete svůj starý Mac.

Záloha a přenos dat

Pokud váš Mac prodáváte tehdy, když už máte doma jeho nástupce, určitě si budete chtít na nový stroj přenést veškerá data. V tomto směru pracují zařízení od Applu naprosto skvěle – stačí jen oba počítače zapnout, postavit vedle sebe, u nového počítače zahájit prvotní nastavení a poté zvolit přenos dat do nového Macu. V případě, že nebudete svá data rovnou přenášet do nového počítače, je zapotřebí provést zálohu. Zálohování na iCloud probíhá automaticky, svá data můžete také přetáhnout na externí HDD nebo NAS. V případě, že máte aktivované ukládání dat z Dokumentů a Plochy na iCloud, dojde k jejich automatickému stažení ihned poté, co se na novém Macu přihlásíte k vašemu Apple ID.