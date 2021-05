Synology NAS vs. externí disk: Proč byste měli upřednostnit NAS?

Pokud náš magazín sledujete pravidelně, tak už jste si dost možná všimli několika článků, ve kterých jsme se věnovali zařízením od Synology. Tato společnost, která stojí za stejnojmennými NAS stanicemi, patří ve svém oboru mezi naprostou špičku, a to hned z několika důvodů. Zmínit můžeme jednoduché ovládání, moderní design anebo třeba pokročilé funkce, které najdou využití u mnoha uživatelů. Jestliže už jste se někdy po Synology NAS pokukovali, tak by vás mohly zajímat důvody, proč byste jej měli upřednostnit před klasickým pevným diskem. Přesně tímto tématem se budeme zabývat v rámci tohoto článku.

Co je to NAS a externí úložiště?

Aby byli v obraze i ti nejméně pokročilí uživatelé, tak se prvně hodí vysvětlit, co je to vlastně NAS a externí úložiště. NAS je zkratka pro Network-Attached Storage, tedy úložiště, které je připojené k síti. Svým způsobem se jedná o zařízení, na kterém běží nějaký systém, prostřednictvím kterého provádíte správu vašich dat. Pod externím diskem si pak můžete představit obyčejný disk, který můžete k počítači připojit pomocí rozhraní USB.

Synology NAS vs. externí úložiště

Existuje hned několik různých aspektů, které musíte před koupí Synology NAS, anebo naopak externího disku, zvážit – níže naleznete několik z nich. Pokud si na tyto základní aspekty odpovíte, tak byste měli být schopni relativně jednoduše zjistit, zdali byste měli sáhnout právě po Synology NAS, anebo po obyčejném externím úložišti. Níže naleznete zpracovanou jednoduchou tabulku, která vás může informovat o základních vlastnostech Synology NAS vs. externího úložiště, pod tabulkou pak najdete kompletní rozpis jednotlivých aspektů.

Synology NAS DS120j Obyčejné externí disk Velikost disku určíte si sami pevně daná při koupi Možnost rozšíření úložiště možno kdykoliv rozšířit není možné zpětně rozšířit Jednoduché připojení odkudkoliv ano ne Nutnost přenášení ne ano Připojení k více zařízením najednou ano ne Přístup 24/7 ano ne, nutnost připojení Aplikační balíček pro lepší správu dat ano, Synology Solutions ne

Soukromý cloud

Hned na začátku je nutné podotknout, že NAS řešení od Synology je svým způsobem váš osobní cloud. Zatímco u konkurenčních cloudových služeb, jako je např. iCloud, Google Drive či DropBox, si za větší úložiště musíte měsíčně připlatit, tak v případě Synology vás čeká pouze jedna jediná platba při pořízení. Cena pořízení se vám samozřejmě do několika měsíců či maximálně let navrátí. Zpočátku se tedy jedná o větší investici, ve finále je ale výhodnější. Zároveň je nutné se zamyslet nad tím, kde se veškerá vaše data ukládají. U cloudových služeb je musíte odeslat někam do vzdálených datových center, u kterých ani nevíte, kde se nachází a především, jak se s nimi zachází. V případě Synology NAS máte veškerá data uložena doma či v práci a můžete k nim kdykoliv přistupovat. S tím pak souvisí také rychlost přenosu, která je u cloudových služeb omezena rychlostí internetu, zatímco v lokální síti je omezena prakticky pouze rychlostí disku.

Synology Solutions

Pokud se vrhnete do pořízení obyčejného externího disku, tak musíte počítat s tím, že zde budete data ukládat klasicky do složek, podobně jako na počítači. Jedná se samozřejmě o jednoduchou funkci, každopádně žijeme v moderní době – a ta si žádá moderní funkce a vymoženosti. Synology nabízí u svých NAS stanic vlastní balíček aplikací s názvem Synology Solutions, které vám nabídnou ještě jednodušší správu a organizaci. Zatímco například fotografie byste na disku museli rozdělovat do složek a podsložek, tak díky Synology Solutions a aplikaci Photo Station se nemusíte o nic starat. Tato aplikace vám totiž může jednoduše zobrazit fotografie z určitého místa či data – nechybí tedy pokročilé funkce filtrování. Podobně to funguje i u Video Station, která je určená pro filmy – a mnoho dalších. Synology NAS tedy není pouhý disk, ale kompletní řešení, které si oblíbíte.

Počet zařízení

Jednou z hlavních otázek, které byste si měli zodpovědět, je, kolik zařízení bude s konkrétním úložištěm pracovat. Jestliže máte v domácnosti alespoň dvě různá zařízení, která aktivně využíváte, měli byste sáhnout po Synology NAS. Pod všemi těmito zařízeními si rozhodně nepředstavujte pouze počítače – v dnešní moderní době se totiž můžete k NAS připojit také prostřednictvím chytré televize, telefonu či tabletu. K Synology NAS může navíc přistupovat více uživatelů najednou nezávisle na sobě, jelikož se jedná o síťové úložiště. Klasický externí disk je vždy nutné složitě přenášet a připojovat ke každému zařízení zvlášť, což ve většině případech není ideální.

Spolehlivost a ochrana dat

Vzhledem k tomu, že je nutné externí disk neustále přenášet, tak existuje o dost větší pravděpodobnost toho, že se s ním něco stane. Pokud se vám podaří externí disk nějakým způsobem poškodit, tak prakticky neexistuje možnost pro jednoduchou obnovu dat. Oproti tomu Synology NAS jednoduše připojíte do sítě, tudíž ho nemusíte žádným způsobem přenášet. Na Synology lze pak využít také funkci QuickConnect, pomocí které se k vašemu NAS připojíte opravdu odkudkoliv – klidně z druhé polokoule. Dále, pokud si pořídíte Synology NAS s minimálně dvěma pevnými disky, můžete je nastavit tak, aby se jejich data zrcadlila. V případě, že by nějakým způsobem došlo k poškození jednoho z disků, tak i přesto o data nepřijdete. Vsadím se, že byste o fotografie, videa a další důležitá data rozhodně přijít nechtěli – pro mnoho z nás se jedná o noční můru.

Možnost rozšíření

Při koupi externího disku musíte velmi dobře zvážit jeho velikost. Pravdou ale je, že se technologie neustále posouvají dopředu a s nimi se stále posouvá náročnost dat na úložiště. Je nutné se zamyslet nad tím, že jakmile si jednou koupíte externí disk, tak neexistuje žádná možnost, pomocí které byste mohli zvětšit jeho kapacitu. Pokud narazíte na limit, tak je prostě a jednoduše nutné pořídit disk nový – a takto neustále dokola. V případě Synology NAS je výběr správné velikosti disků taktéž velmi důležitý, pokud však po nějaké době usoudíte, že potřebujete disky větší, tak je stačí pouze dokoupit a vyměnit – Synology vám i nadále zůstává. Není tedy o mnoho jednodušší rovnou využít NAS a nic neřešit?

Velikost a přenositelnost

Pokud bychom vedle sebe položili externí disk a Synology NAS, tak co se týče velikosti, zvítěži externí disk, který je o dost menší. Externí disk samozřejmě můžete také velice jednoduše přenášet, o tom není pochyb. Proč byste ale vůbec měli něco přenášet, když nemusíte? Jak už jsem zmínil výše, tak se k vašemu Synology můžete připojit úplně odkudkoliv, kde je k dispozici internetové připojení. Externí disk je v tomto případě vhodný pouze tehdy, pokud jej budete muset připojit někde, kde připojení k internetu není.

V dnešní době sáhněte po Synology NAS

Externí disk se v dnešní době hodí snad pouze v případě, že využíváte jediné zařízení a například potřebujete přímo rozšířit kapacitu jeho úložiště. Ve většině ostatních aspektech pak má navrch Synology NAS. To totiž nemusíte nikam přenášet, připojíte se k němu odkudkoliv, nemusíte se strachovat o ztrátu dat či odcizení na veřejnosti a pokud je to potřeba, můžete jej jednoduše upgradovat většími disky. Synology NAS je navíc oproti klasickému externímu disku o mnoho pohodlnější, jelikož k němu může přistupovat více uživatelů najednou. Zatímco se tedy například návštěva může na chytré televizi dívat na fotografie z dovolené, které jsou uložené na Synology NAS, tak další uživatel může například provádět zálohu Time Machine anebo pracovat s jakýmikoliv daty.