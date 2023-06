Final Cut Pro dorazí po iPadech i na Apple Vision Pro

Tvůrce Matti Haapoja tvrdí, že Vision Pro při svém uvedení na pulty nabídne podporu Final Cut Pro. Haapoja, který měl možnost náhlavní soupravu vyzkoušet na konferenci WWDC, říká, že umožní střih pomocí kombinace pohybů očí a gest. Autor, jehož kanál na YouTube se může pochlubit více než milionem odběratelů, v sérii tweetů uvedl, že to zcela změní tvorbu filmů.

„Právě jsem vyzkoušel Apple Vision Pro a úplně to změní proces filmování, vyprávění příběhů a tvorbu obsahu. Nikdy jsem nezažil takovou přítomnost, pocit, že jsem na scéně“ řekl Haapoja a dodal: „Ukazovali mi místa po celém světě, kde jsem už byl, a měl jsem pocit, že znovu prožívám vzpomínky.“ Ve svém příspěvku na Twitteru také napsal: „Střih v aplikaci Final Cut Pro v rámci rozšířené reality bude k dispozici při spuštění, a to pomocí očí a gest. Konečně se tak dostaneme ke stříhání ve stylu Minority Report.“

Tvůrce se nezapomněl dotknout i cenové stránky, když uvedl, že za možnost prožít důležité okamžiky a zážitky později v životě by zaplatil mnohem víc peněz než 3499 dolarů a zkušenost s Vision Pro označil za naprosto ohromující.

Neprozradil, zda jde o využití headsetu coby externího monitoru a rozhraní pro Mac nebo se bude jednat o samostatnou verzi Final Cutu Pro pro VisionOS, podobně jako je tomu nově u iPadOS. Server iMore naznačuje, že množství úložného prostoru potřebného pro projekty FCP svědčí spíše pro teorii s Macem, ale s jistotou to prozatím říci nelze, pročež jsou ve hře obě varianty.

Pakliže by šlo o řešení Final Cut Pro běžícího na VisionOS, pravděpodobně by bylo nutné počítat s podobnými omezeními, jaké přináší verze pro jablečné tablety. Mezi ně patří například nutnost projekt kopírovat do interního úložiště, místo abyste na něm pracovali z externího disku, což citelně omezuje rozsah projektů, na kterých můžete pracovat a s největší pravděpodobností by to platilo i pro náhlavní soupravu. Také nabídka funkcí verze iPadOS není zcela kompletní a bohužel nelze začít pracovat na Macu a následně pokračovat na iPadu a naopak. Možná se ale postupem času dočkáme v tomto směru vylepšení, díky kterým alespoň některá omezení odpadnou. Přesto to zní, že střih ve Final Cutu na Vision Pro by mohl být docela zážitek, který by rozhodně stál za vyzkoušení.