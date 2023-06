6 gest, kterými se bude ovládat Apple Vision Pro

Tématem číslo 1 v technologickém světě je tento týden bezesporu čerstvě představený AR/VR headset z dílny Applu ve formě Vision Pro. Ten totiž dost možná ukázal, jakým směrem se budou technologie v nadcházejících letech ubírat a co může hypoteticky do budoucna nahradit mobily, počítače, televize a další elektroniku. Pravdou je však to, že s příchodem AR/VR headsetů si budeme muset zvyknout na zcela nový způsob ovládání, který je třeba u Vision Pro založen kromě snímání očí i na gestech rukou. Níže naleznete šest gest, která budou u tohoto produktu sloužit pro ovládání.

Klepnutí – Klepnutím palcem a ukazováčkem o sebe dáte náhlavní soupravě signál, že chcete klepnout na virtuální prvek na displeji, na který se díváte. Uživatelé to také popisují jako štípnutí a je to ekvivalent klepnutí na displej iPhonu.

– Klepnutím palcem a ukazováčkem o sebe dáte náhlavní soupravě signál, že chcete klepnout na virtuální prvek na displeji, na který se díváte. Uživatelé to také popisují jako štípnutí a je to ekvivalent klepnutí na displej iPhonu. Dvojité klepnutí – dvojí klepnutí iniciuje gesto dvojitého klepnutí.

– dvojí klepnutí iniciuje gesto dvojitého klepnutí. „ Štípnutí“ a podržení – Štípnutí a podržení je podobné gestu klepnutí a podržení a slouží například ke zvýraznění textu.

– Štípnutí a podržení je podobné gestu klepnutí a podržení a slouží například ke zvýraznění textu. „ Štípnutí“ a tažení – Štípnutí a tažení lze použít k posouvání a přesouvání oken. Můžete rolovat horizontálně nebo vertikálně, a pokud budete rukou pohybovat rychleji, budete moci rolovat rychleji.

– Štípnutí a tažení lze použít k posouvání a přesouvání oken. Můžete rolovat horizontálně nebo vertikálně, a pokud budete rukou pohybovat rychleji, budete moci rolovat rychleji. Přiblížení – Přiblížení je jedním ze dvou hlavních gest pro obě ruce. Pro přiblížení můžete sevřít prsty k sobě a roztáhnout ruce od sebe, a pravděpodobně při oddálení bude mít pohyb typu tlačení. Velikost oken lze také upravit tažením za rohy.

– Přiblížení je jedním ze dvou hlavních gest pro obě ruce. Pro přiblížení můžete sevřít prsty k sobě a roztáhnout ruce od sebe, a pravděpodobně při oddálení bude mít pohyb typu tlačení. Velikost oken lze také upravit tažením za rohy. Otáčení – Otáčení je druhé obouruční gesto a na základě tabulky společnosti Apple bude zahrnovat sevření prstů k sobě a otáčení rukou pro manipulaci s virtuálními objekty.

Apple Vision Pro se začne podle slov Applu prodávat v příštím roce v USA za cenu 3499 dolarů. Postupem času nicméně dorazí na pulty obchodů i ve zbytku světa. Pokud se pak ptáte na to, proč prodeje odstartují až za tak dlouhou dobu, je to podle dostupných informací proto, že výroba headsetu je extrémně složitá a s trochou nadsázky se dá říci, že i vyrobit pár kusů pro USA je záležitostí dlouhých týdnů a měsíců. Je proto jasné, že start prodejů nemůže proběhnout lusknutím prstu.