iOS 17 odhalil blížící se příchod nových Apple nabíječek!

V pondělí představený iOS 17 s sebou nepřinesl jen řadu nejrůznějších novinek a vylepšení. V jeho kódu se totiž podařily vývojářům objevit odkazy na zbrusu nové modely nabíjecího příslušenství z dílny Appu. Řeč je konkrétně o nové generaci MagSafe Battery Packu a o klasické MagSafe nabíječce.

Ačkoliv kód bety iOS 17 odhalil jen kódová označení těchto zařízení (konkrétně A2781 pro MagSafe Battery Pack a A3088 pro MagSafe nabíječku), z dřívějších informací víme, že by se nemělo jednat o žádné revoluční aktualizace, nýbrž spíš o snahu udržet tyto produkty s dobou. To jinými slovy znamená, že pro MagSafe Battery Pack se počítá s nahrazením Lightning konektoru za USB-C, přičemž v obou případech bychom se pak měli dočkat podpory standardu Qi2, který by měl jednak umožňovat toto příslušenství využívat v budoucnu všem smartphonům s podporou Qi2, a jednak by jej měl učinit efektivnějším z hlediska nabíjení. Qi2 by totiž měl světu přinést magnetické nabíjení s vyšší efektivitou a snad i rychlostí. Poměrně zajímavé je nicméně to, že se v kódu neobjevují zmínky o aktualizované MagSafe Duo a je proto otázkou, zda se tento produkt aktualizace dočká, či bude zaříznut pro jeho neoblibu. Faktem totiž je, že příliš oblíbený MagSafe Duo není.