Nejlepší počítač od Applu brutálně zlevnil. Namísto 1,6 milionu nyní vychází na necelých 350 tisíc

Pamatujete si, když Apple v roce 2019 představil nový Mac Pro coby do té doby suverénně nejvýkonnější počítač ve své historii, a vy jste si z legrace zkoušeli „naklikat“ v konfigurátoru na Apple Online Storu, na kolik vyjde jeho vrcholná varianta? Velmi pravděpodobně ano. Na částku přesahující 1,6 milionu korun se totiž dá zapomenout jen stěží. Ostatně, mezi jablíčkáři, ale i laiky tehdy tato cena vyvolala solidní bouřku, která však byla do jisté míry neopodstatněná, protože co si budeme povídat, Mac Pro zkrátka běžným strojem pro každého není a tudíž je pomyslný cenový „ústřel“ v mezích tolerance. Je nicméně neuvěřitelné, jak dokáže s takto šílenou cenou zahýbat přechod Applu na své řešení ve formě čipu M2 Ultra.

Přestože je Mac Pro s M2 Ultra někdy i mnohonásobně výkonnější než Mac Pro s čipem Intel, Apple si za něj v maximu (zatím) účtuje „jen“ 343 990 Kč. Za jeden maximálně „naložený“ Mac Pro z roku 2019 byste si tak mohli nyní koupit skoro 5 výrazně výkonnějších mašin, což je neuvěřitelné. A co že vlastně za 343 990 Kč dostanete? Hlavně čip M2 Ultra se 24jádrovým CPU, 76jádrovým GPU a 32jádrovým Neural Enginem, dále pak 192 GB jednotné paměti (de facto RAM, avšak čipy Apple Silicon s ní pracují jinak a tudíž jí stačí podstatně méně než u klasických procesorů) a 8TB SSD disk. Pokud byste si pak chtěli připlatit za kostru s kolečky, je třeba přihodit dalších 12 000 Kč. Cena tohoto „železa“ je tedy na to, co dokáže, vskutku přijatelná. Jedním dechem je ale třeba dodat, že k němu ještě Apple neprodává žádné přídavné upgrady ve formě grafik a tak podobně, tudíž je prozatím třeba brát cenu s určitou rezervou, jelikož rozhodně ještě vyroste.