Apple zlevnil 13″ MacBook Air M2. Na kolik nyní v Česku vyjde?

Spekulace o příchodu větší verze loni představeného 13″ MacBooku Air M2 se včera večer do puntíku naplnily. Apple totiž světu představil přesně to, co se od něj díky spoustě nejrůznějších úniků informací dlouhé měsíce čekalo. Přesto se však nedá v žádném případě hovořit o zklamání. Minimálně cenovou politikou totiž kalifornský gigant mnohé jablíčkáře velmi potěšil a to jak u 15″ modelu, tak i u loňského 13″.

Už při včerejší prezentaci se Apple pochlubil tím, že snižuje cenu 13″ MacBooku Air M2 o 100 dolarů, přičemž na jeho původní ceně začnou prodeje 15″ modelu. Díky silné koruně je však u nás sleva podstatně vyšší než 2200 Kč, což při dnešním převodu 100 dolarům odpovídá (samozřejmě bez ohledu na DPH). MacBook Air M2 v základní 13″ variantě totiž nyní v Česku stojí jen 31 990 Kč namísto původních 36 990 Kč. Sleva tedy činí krásných 5 000 Kč. 15″ MacBook Air nicméně začíná možná trochu překvapivě na 37 990 Kč, tedy mírně výš než kde začínal loni 13″ Air. Je sice pravda, že 13″ Airy M2 bylo možné zejména v posledních měsících v Česku kolem 32 tisíc korun díky různým slevám sehnat, nicméně nyní po tomto oficiálním. cenovém pádu je jasné, že budou tyto stroje díky slevám u prodejců v nadcházejících měsících ještě levnější. Jak moc cenově klesnou je sice těžké odhadovat, avšak vzhledem k tomu, že Airy M1 lze sehnat u ověřených prodejců i za 23 000 Kč, z 13″ modelů M2 by nás upřímně nepřekvapily akční cenovky někde kolem 26 až 27 000 Kč.

