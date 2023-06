Apple na Platforms State of the Union prozradil detaily o Vision Pro. Byli jsme u toho

Úvodní Keynote vývojářské konference WWDC sice mohla na leckoho působit minimálně ze začátku vcelku nudně, avšak postupem času nabírala na intenzitě a její finále pak bylo vskutku grandiózní. Apple se totiž v úplném závěru pochlubil svým prvním AR/VR headsetem Vision Pro, který dost možná v horizontu několika nadcházejících let změní to, jakým stylem lidé používají elektroniku. Jelikož se totiž jedná o jakousi kombinaci iPhonů, iPadů, AirPods, Apple TV a Maců, teoreticky by mohly být všechny tyto produkty výhledově nahrazeny právě některou z budoucích generací Vision Pro. Asi se proto nebudete divit tomu, že se Apple tomuto produktu věnoval i po skončení Keynote na další prezentaci v rámci Platforms State of the Union.

Na tu jsme se rozhodli zavítat i my, abychom se o headsetu dozvěděli další detaily, které by jej jak nám, tak vám pomohly přiblížit. Možná nejzajímavější informací, kterou Apple mezi vývojáře vypustil, byla tak, že tvorba aplikací a potažmo převod stávajících iOS či macOS verzí do realityOS světa by měl být díky pokročilému API a řadě dalších technologií extrémně jednoduchý, což by se mělo právě na rozmachu softwaru pro Vision Pro velmi pozitivně podepsat. Obecně se chce Apple snažit vývojářům práci na softwaru pro brýle co nejvíce usnadnit, díky čemuž umožňuje například využít třeba jen část možností headsetu. Jinými slovy, budete-li vytvářet jednoduchou aplikaci, u které není třeba řešit její pozadí (například obklopení lesem a tak podobně), zkrátka jej vůbec vytvářet nebudete a aplikace bude fungovat jen s oknem coby jednoduchý „prográmek“. Apple se v tomto směru chystá jít skutečně vývojářům co nejvíce „na ruku“. Co se pak týče testovájí softwaru pro headset, v létě má být spuštěna virtuální laboratoř, která bude k testům sloužit. Fyzicky si pak půjde vyvíjené aplikace vyzkoušet kromě USA ještě v Mnichově, Londýně, Šanghaji, Tokyu a v Singapuru, avšak jen v případě, že jste vývojář a prokážete se vývojářským účtem.