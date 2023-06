AirTagy se s příchodem iOS 17 dočkají jednoho z nejvymodlenějších vylepšení

AirTagy se staly mezi jablíčkáři oblíbenými prakticky od jejich uvedení v roce 2021. Byla by však chyba si myslet, že se jedná o naprosto dokonalé produkty bez jediného důvodu ke kritice. Pravdou totiž je, že na nich jablíčkářům vadí celá řada drobností, které se negativně podepisují na jejich využívání. Jak se však naštěstí nyní ukázalo, Apple tuto zpětnou vazbu poslouchá a snaží se jí využívat právě ke zlepšování produktu jako takového.

Včerejší úvodní Keynote WWDC přinesla spoustu zajímavých novinek, nicméně řadu z nich jako již tradičně nechal Apple „pod pokličkou“ a přijít si na ně tak budou muset až sami uživatelé. U některých takto skrytých novinek je však až s podivem, že se jimi Apple nerozhodl pochlubit, protože by zcela určitě už při Keynote sklidil nemalé ovace. Přesně to je i případ vylepšení AirTagů, které bude nově s příchodem iOS 17 možné sdílet s více uživateli. Jinými slovy, polohu jednoho AirTagu bude moci sledovat více lidí, díky čemuž tak budou mít jednak i oni přehled o tom, kde se zrovna daná věc nachází, ale co je možná ještě důležitější – přestanou jim chodit otravné notifikace na potenciální sledování AirTagem v případě, že se pohybují s předmětem či osobou, která má AirTag u sebe. Jedná se tedy rozhodně o super vychytávku, za kterou si Apple zaslouží pochválit.

