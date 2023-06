WWDC 2023 již doslova a do písmene klepe na dveře a za pár hodin se dozvíme, co si pro nás Apple letos připravil. Pokud se chcete naladit do nálady letošní vývojářské konference, jsou pozadí na váš iPhone, iPad a Apple Watch zjaímavou možností jak toho docílit. Stačí si vybrat v následující galerii, poté si již jen pozadí stáhnout do svého zařízení a nastavit jako pozadí.