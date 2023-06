Applu unikly informace o dalším vylepšení pro watchOS 10

Zatímco v loňských letech byl vždy nejzajímavějším novým OS představeným na WWDC mobilní iOS, letos by tomu mohlo být jinak. Prakticky všechny zdroje se totiž v posledních týdnech shodují na tom, že má Apple v rukávu připravenou poměrně zásadní revoluci pro watchOS, který letos oslaví desáté narozeniny. Dočkat se u něj proto máme celé řady přepracování a novinek, které jej oživí a celkově učiní zajímavějším. A díky zdrojům reportéra Marka Gurmana z Bloombergu víme o další novinkce, kterou můžeme ve watchOS 10 očekávat.

Gurmanovy zdroje již v minulosti několikrát prohlásily, že se letos watchOS citelně přiblíží mobilnímu iOS, tedy alespoň co se týče designu. Na displeje hodinek tedy dorazí například widgety, které by měly výrazně usnadnit jejich používání a naopak oprostit uživatele od nutnosti spouštění aplikací pro základní úkony. Před pár hodinami pak přišly zdroje Gurmana s tím, že se v duchu iOS ponesou i některé přepracované aplikace v čele s Počasím. To má na Apple Watch nově vypadat takřka stejně jako jeho iOS verze, což by se mělo velmi pozitivně projevit zejména na jeho komplexnosti. V současnosti totiž není Počasí na Apple Watch příliš propracované a když potřebuje uživatel větší množství informací, nezbývá mu nic jiného než sáhnout po iPhonu, což se však nyní konečně změní – tedy mělo by. Stoprocentní jistotu budeme mít samozřejmě až večer.