Applu údajně unikla část webu s detaily o headsetu včetně ceny a názvu!

Již za pár hodin by se měl světu představit zbrusu nový produkt z dílny Applu. Řeč je konkrétně o první generaci jeho roky vyvíjeného headsetu, který by měl s trochou štěstí změnit dosavadní vnímání této produktové kategorie ve světě. Headset Applu totiž nebude ani zdaleka prvním podobným zařízením svého druhu, avšak vzhledem k tomu, že se jeho konkurence alespoň prozatím nedokázala prosadit, má Apple jedinečnou šanci na změnu. Oficiální představení sice proběhne na 99,9 % až dnes večer, v minulosti spolehlivý leaker vystupující na sociálních sítích pod přezdívkou Navas však nyní přišel se screenshotem, který údajně zachycuje část mikrostránky z Apple Online Storu, která je věnovaná právě headsetu. Pokud je toto tvrzení pravdivé, dozvídáme se díky tomuto leaku předčasně skutečně mnoho.

Uniklý screenshot odhaluje například to, že by se měl headset jmenovat „XR“ nebo chcete-li Apple XR, přičemž pohánět by jej měly dva čipy X1, disponovat by měl 8K XDR displeji nebo třeba soustavou kamer o dvanácti prvcích. Možná nejzajímavější na celém screenshotu je pak cena, která by měla být „jen“ 1999 dolarů, tedy v přepočtu 44 000 Kč bez daně a dalších poplatků. Ačkoliv se o nízkou částku nejedná, byla by tato cena podstatně příjemnější než 3000 dolarů, o kterých se hovořilo v předešlých týdnech a měsících. Finální výsledek nicméně uvidíme až za pár hodin.