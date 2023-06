Ani po roce jsme se nedočkali CarPlay druhé generace a to už tu máme iOS 17

Může se to zdát až neuvěřitelné, ale od představení nové generace CarPlay uplyne doslova za pár desítek hodin rok a zatím nejen že není na silnicích jediný vůz, který by CarPlay druhé generace podporoval, ale není k dispozici ani seznam vozidel, které kdy budou CarPlay druhé generace podporovat. Apple pouze na svém oficiálním webu zmiňuje, že seznam vozidel se objeví později v letošním roce. Druhá generace CarPlay přitom přináší spoustu zajímavých novinek, mezi ty hlavní pak patří integrace do virutálních kokpitů, které již většina vozidel v dnešní době využívá místo standardních budíků. Další vychytávkou je pak integrace informací o vozidle přímo do CarPlay, kdy bychom měli mít možnost v rámci CarPlay sledovat například informace o aktuální rychlosti, spotřebě a mnoho dalšího.

Ve výsledku tak v podstatě nová generace CarPlay nabízí sloučení palubního systému vozidla, aplikace k vozidlu a CarPlay samotného. Pro ovládání klimatizace nebo masáže sedadel tak není nutné ukončit CarPlay, ale vše půjde nastavit přímo v rámci jeho rozhraní. To zní rozhodně velmi zajímavě, kdybychom se toho však po roce dočkali. Je navíc zřejmé, že pokud Apple teprve později v letošním roce uvede seznam vozů, které nabídnou CarPlay druhé generace, pak se žádný z těchto vozů nezačne ještě letos prodávat, protože je velmi pravděpodobné, že se rozšíření bude týkat jen nových vozidel. Novinku, kterou Apple prezentoval na WWWDC 2022, si tak v praxi budeme mít možnost vyzkoušet až v roce 2024.

Je škoda, že Apple ukazuje novinky defakto roky předtím, než se jich vůbec dočkáme. Kdyby si nechal druhou generaci CarPlay na iOS 17, vůbec nic by se nestalo a místo dvou let by nás od vydání dělil jen rok, což už je přece jen zajímavější doba. Není to navíc poprvé, kdy Apple ukazuje něco s obrovským předstihem.