Chystáte letní dobrodružství? Přibalte outdoorové powerbanky s mamutí kapacitou a rychlonabíjením WODASPORT®

Powerbanky si během posledních let prošly rozsáhlým vývojem. Díky tomu dnešní modely mohou nabízet nejen obrovskou kapacitu, ale zároveň i několik parádních funkcí navíc. Jestliže právě nyní hledáte vhodnou powerbanku na cesty, máme pro vás několik tipů z díly českého vývojáře Tomororw systems prodávané pod značkou Wodasport.

1 – Wodasport SolarDozer X30 – ten zaujme především svou mamutí kapacitou, možností rychlonabíjení anebo solárním panelem. Pojďme se na to tedy podívat detailněji.

Hlavní předností WodaSport SolarDozer X30 je bezesporu kapacita 30 100 mAh, čemuž se jen tak někdo nevyrovná. Nalijme si ale čistého vína. Už dávno neplatí, že by v případě výběru byla nejdůležitějším parametrem právě kapacita. Ani v tomto ale není tento kousek vůbec pozadu. Zaujmout totiž dokáže celkem 5 výstupy, z čehož jsou 4 typu USB-A a jeden typu USB-C. Powerbance samozřejmě nechybí schopnost pro super rychlé nabíjení, a to jak Power Delivery 20W, tak i Quick Charge 3.0. Dokáže si tak poradit s napájením jablečných produktů o výkonu až 18 W, díky čemuž ji lze využít i pro dobití MacBooků Air. Třešničkou na dortu je pak solární panel pro nouzové dobití samotné powerbanky.

Ne každý je však fanouškem kabelů, na což se myslelo i při vývoji tohoto modelu. Přesně proto se na zádech ještě nachází bezdrátová nabíječka Qi s maximálním výkonem 10 W. Jednoduše stačí váš iPhone přiložit na vyznačené místo a automaticky se spustí nabíjení. Powerbanka je zkrátka perfektním parťákem na cesty všeho druhu. To ostatně potvrzuje vysoce bytelná konstrukce s odolností vůči prachu a vodě dle certifikace IP65 a přítomnost dvou dostatečně silných LED svítilen.

2 – Wodasport SolarDozer WF33WW – tato novinka je menší bratříček s kapacitou 20000mAh a menšími rozměry a váhou do kapsy. Nepotřebujete tedy mamutí kapacitu ale solární rychlonabíjecí outdoor powerbanky vás lákají, tak je to volba která splní vaše představy. Super rychlé nabíjení i dobíjeni, bezdrátové nabíjení a i nabití notebooku je to co vám určitě přijde vhod!

3 – Wodasport SolarWings Outdoor Adventure T16P4 – jak již název napovídá , tato novinka vám dá křídla a nenechá vás na holičkách při jakémkoliv dobrodružství. Tato powerbanka má totiž 4 rozkládací solární panely o kapacitě 1,2Ah, takže můžete přímo nabíjet jak telefon tak powerbanku ze slunce. Nejvíce vám vypoví naše recenze :

Resumé: V mých očích se jedná o velmi zajímavý kousek, který najde své uplatnění jak na nejrůznějších túrách a výletech, tak třeba na chatách a chalupách, kde nemáte přístup k elektrické energii. Nabíjení powerbanky slunečním svitem sice není raketové, na druhou stranu je však spolehlivé a pokud od něj člověk nečeká zázraky, ale přistupuje k němu skutečně stylem “ráno spustím, večer bude nabito”, není zde moc co řešit. Rychlost nabíjení elektroniky je pak vzhledem k tomu, že probíhá z powerbanky taktéž naprosto bez problému snesitelné. Pokud tedy hledáte skutečně zajímavou powerbanku nabitelnou i jinak než z elektriky, Wodasport SolarWings Outdoor Adventure by vás mohla skutečně bavit.

