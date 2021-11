Recenze Wodasport SolarDozer X30: Jedna z nejlepších powerbank na cesty

Powerbanka je dnes již nedílnou součástí výbavy drtivé většiny lidí. Není se vlastně ani čemu divit. Jedná se o nesmírně praktické zařízení, s jehož pomocí si můžeme kdykoliv dobít (nejen) naše mobilní telefony. To se nesmírně hodí například na výletech, delších cestách a obecně v případech, kdy si zkrátka nemůžeme dovolit zůstat bez „šťávy“, a zároveň nemáme přístup ke klasické nabíječce. Nyní se nám do redakce dostala skutečně ultimátní powerbanka Wodasport SolarDozer X30, která zaujme nejen mamutí kapacitou, ale také jednotlivými schopnostmi. Je ale doopravdy tak dobrá, případě je potřeba mít takovýto model? Tak přesně na to si nyní detailně posvítíme.

Technické specifikace

Než se vrhneme do samotného testování, pojďme si ještě v rychlosti říct něco o samotných technických parametrech, které udává přímo prodejce. Do ruku se nám konkrétně dostal model Wodasport SolarDozer X30 WDS983S, respektive tedy outdoorová powerbanka s až nepředstavitelnou kapacitou 30 100 mAh. Tento model se následně pyšní celkově šesti konektory. Konkrétně nabízí 4 výstupy s koncovkou USB-A, vstup micro-USB a celé to uzavírá jeden vstup/výstup typu USB-C s podporou Power Delivery, kterým dokáže powerbanka nabídnout nabíjení o výkonu až 18 W. To lze využít pro rychlonabíjení iPhonů či napájení MacBooků. Fanoušky Androidů pak určitě potěší podpora technologie Qualcomm Quick Charge 3.0.

U toho to však ani zdaleka nekončí. Powerbanka Wodasport SolarDozer X30 je totiž nadále na svých zádech vybavena bezdrátovou nabíječkou standardu Qi s maximálním výkonem 10 W. Díky tomu tak stačí telefon pouze přiložit k powerbance a okamžitě se začne nabíjet. Parádním doplňkem je pak ještě přítomnost solárního panelu pro nouzové dobití a vskutku silná svítilna.

Design: Důraz na odolnost

Již na první pohled je patrné, že se nejedná o tak úplně běžnou powerbanku. To lze o poznání více cítit v případě, kdy si ji vezmeme do rukou. Díky kombinaci vyšší hmotnosti a pogumovaného designu lze ihned určit, že se jedná o takzvaně outdoorovou powerbanku, která by měla něco vydržet a jen tak se něčeho nezaleknout. Dokonce ani nechybí odolnost vůči prachu a vodě dle stupně krytí IP65. Osobně mě při tomto typů powerbank trápí jedna věc, kterou je nevkusný design. Většinou zkrátka s podobou jednotlivých modelů nejsem tak úplně spokojen, ale dokážu je přehlédnout, jelikož se pochopitelně nejedná o prioritu, respektive nikterak nebrání ve funkcích. S tímto jsem se ale v případě Wodasport SolarDozer X30 nesetkal. Musím uznat, že minimalistická kombinace černého provedení s červenými rohy zkrátka vypadá skvěle.

Z hlediska designu mě také příjemně potěšily přítomné diody. Ty slouží jako indikátory stavu nabití a jsou schopné dát vědět, zdali je právě aktivní solární panel. Určitě také nesmím zapomenout zmínit skvěle ukryté konektory. Právě dostupné porty jsou totiž skryty za gumovou krytku, čímž se powerbanka pochopitelně chrání před vnějšími vlivy. Vyzdvihnout také musím dost silné poutko na uchycení. To lze využít například při připnutí powerbanky na batoh, díky čemuž se i při výletu dokáže pomaličku nabíjet prostřednictvím zmiňovaného solárního panelu.

Powerbanka v praxi: Výborný parťák na cesty

Pojďme se ale nyní přesunout k tomu nejdůležitějšímu. Jak vlastně funguje powerbanka v praxi? Jak už bylo uvedeno v úvodu, tím největším lákadlem na samotné powerbance je samozřejmě její obrovská výdrž. To mohu z vlastní zkušenosti potvrdit a stojím si za tím, že kapacita v podobě 30 100 mAh je dokonalým řešením pro vášnivé dobrodruhy i lidi, kteří častokrát pracují mimo domov či kancelář. Osobně jsem totiž častokrát na cestách spolu s iPhonem a MacBookem, kvůli čemuž se například psaní článků věnuji na nejrůznějších místech. V tom ale nastává samotný problém. Ne vždy lze sladit nabití obou zařízení, což se může šeredně nevyplatit.

Už párkrát jsem se setkal se situací, kdy se mi na cestě téměř kompletně vybil můj MacBook Air, kvůli čemuž jsem potřeboval pracovat s nejnižším možným jasem a vypnutými službami, abych co možná nejvíce prodloužil čas před vypnutím zařízení. Jak už jsem zmínil výše, model Wodasport SolarDozer X30 nabízí výstup typu UBS-C s Power Delivery 18 W, což mě osobně hned několikrát zachránilo. Nutné však dodat, že Airy jsou standardně dodávány s 30W adaptérem. Powerbanka na to tedy nestačí, avšak naštěstí se nejedná o velkou překážku. Při nenáročném používání, kdy trávím většinu času například ve Wordu, se zařízení i tak normálně nabíjí. Pokud bych jej vytížil více, tak se powerbanka postará alespoň o to, aby se mi MacBook jen tak hned nevypnul – respektive znatelně prodlouží jeho výdrž tím, že zpomalí rychlost, ve které se vybíjí. V tomto směru funguje produkt doslova výborně a musím uznat, že se jedná o perfektního parťáka na cesty. Možná bych ale ocenil vyšší výkon, avšak ten je v případě kombinace iPhone + MacBook Air více než dostačující. Na druhou stranu se jedná o outdoorovou nabíječku, jejímž cílem, dá se říct, ani není nabíjení laptopů. Tuto možnost můžeme vnímat spíše jako bonus.

Jelikož jsem s powerbankou strávil zhruba 3 týdny, měl jsem spoustu příležitostí na řádné otestování. Během několika dní jsem se proto rozhodl, že k nabíjení svého iPhonu X budu používat jen a pouze tento kousek. A stálo to za to. Jak výrobce slibuje, kapacita 30 100 mAh jde pořádně znát, jelikož jsem si telefon dokázal nabídnout zhruba desetkrát, přičemž jednou jsem powerbanku využil i pro nabití sluchátek AirPods. Wodasport SolarDozer X30 samozřejmě neslouží jen pro to, abych si s ní jako uživatel desetkrát nabil telefon. Nabízí totiž hromadu dalších možností, které můžeme ocenit především při výletech. Dokáže si totiž poradit s napájením až pěti zařízení v jednom čase.

Závěr: Vyplatí se?

V závěru se samozřejmě nabízí otázka, zdali se vlastně vyplatí investovat do takovéto powerbanky. Na to mám naštěstí jednoznačnou odpověď. Dle mého názoru je investice do takovéto powerbanky tím nejlepším, co lze vlastně udělat. Než za rok vyměnit několik slabších modelů, které i tak ve finále nedokážou uspokojit veškeré potřeby, je lepší si vyhlédnout model, který si poradí prakticky s čímkoliv. Přesně proto mě produkt Wodasport SolarDozer X30 nesmírně okouzlil a poměrně rychle se stal součástí mé každodenní výbavy.

Jeden ze současně nejlepších modelů na trhu.

Navíc se nejedná jen o pouhé zařízení, s jehož pomocí si dokážete desetkrát nabít iPhone. Jde zároveň i o to, že tato powerbanka představuje geniálního parťáka na cesty a výlety, kdy v jednom čase dokáže nabíjet až pět zařízení. V nouzových situacích navíc dokáže mile překvapit nad očekávání silná svítilna a skvělým parťákem může být i solární panel. Od něj ale pochopitelně nelze očekávat zázraky. Co se týče doby nabíjení, tak se dá powerbanku pohodlně nabít přes noc (8 hodin). Pokud byste ji chtěli nabíjet pouze prostřednictvím solárního panelu, zabere vám to až 290 hodin. Je ale nutné ještě upozornit, že k tomu panel pochopitelně neslouží. Spíše se jedná o nouzový způsob například na výletech, kdy může přijít více než vhod.

Sečteno podtrženo, powerbanka Wodasport SolarDozer X30 je jednou z nejlepších, které jsem měl vůbec příležitost vyzkoušet. V poměru cena/výkon bychom asi jen stěží hledali lepšího kandidáta, jenž by v jednom okamžiku dokázal obsloužit až pět zařízení, poradil si s napájením notebooků a ještě nabídl takto odolné tělo v kombinaci se silnou svítilnou a solárním panelem. Tyto všechny benefity můžete získat za pouhých 2 419 korun a mít tak perfektního parťáka na nejrůznější cesty.

