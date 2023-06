WWDC 2023: Vše, co očekáváme od macOS 14

Již za týden odstartuje letošní WWDC, které jako již tradičně přinese představení řady novinek v čele s novými generacemi operačním systémů Applu. Jelikož však o nich víme již nyní spoustu věcí, s trochou nadsázky se dá říci, že si je můžeme částečně představit již nyní. Pojďme se tedy podívat na stručnou rekapitulaci toho, co od jednoho z nich – konkrétně macOS 14 – očekáváme.

Nuda a šeď. Tak přesně takto by se s trochou nadsázky dala shrnout naše očekávání ohledně macOS 14 vycházející z dosavadních úniků. Prakticky všechny důvěryhodné zdroje se totiž shodly na tom, že přelomové novinky Apple „vystřílel“ v předešlých letech a jelikož s nimi měl podstatně víc práce než čekal, pro letošek se v tomto duchu rozhodl raději nepokračovat. To však ve výsledku nemusí být vůbec na škodu.

Zdroje velmi dobře informovaného Marka Gurmana tvrdí, že se u macOS 14 Apple zaměřil primárně na celkovou optimalizaci systému a to tak, jak se mu to již jednou povedlo i v minulosti – tedy „osekání“ macOS o spoustu nepotřebného kódu. Ten by měl tak být díky tomu nyní svižnější, spolehlivější a díky zjednodušení některých úkonů bychom se měli dost možná dočkat i zlepšení v oblasti výdrže baterie, která hraje v posledních letech u MacBooků prim.

Co se pak týče novinek jako takových, kromě kosmetických upgradů, které se budou odvíjet prakticky 100% i od podoby ostatních systémů, se kterými bude chtít Apple mít macOS 14 sjednocený, obecně očekáváme určité propojení s AR/VR headsetem Applu. V souvislosti s ním totiž velmi často slýcháme o tom, že má cílit zejména na profesionální uživatele, čehož by mohl Apple dosáhnout právě určitým propojením s macOS. Co přesně si pod tím představit je sice v tuto chvíli nejasné, v kuloárech se však šušká třeba o možnosti rozšíření macOS ploch o další spoustu oken, která budou viditelná jen na headsetu a se kterými se bude dát různě pracovat tak, aby bylo pro uživatele co možná nejpříjemnější a nejsnadnější jejich využívání.