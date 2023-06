Apple láká na červnovou WWDC playlistem na Apple Music. Poslechněte si jej

Letošní ročník pravidelné červnové konference WWDC bude zahájen již v pondělí. Společnost Apple svou WWDC propaguje napříč sociálními sítěmi všemi možnými způsoby. Nově vytvořila například vytvořila playlist na hudební streamovací službě Apple Music, který má událost propagovat a udržet uživatele v napětí až do úvodní Keynote. Cupertinská společnost zároveň sebevědomě hlásá, že v den konání úvodní Keynote k WWDC „začíná nová éra“.

Playlist s názvem WWDC23 Power Up je nyní k dispozici předplatitelům Apple Music a obsahuje 25 skladeb. Jsou mezi nimi Flowers od Miley Cyrus, nedávno vydaná Dance The Night od Dua Lipa, Eyes Closed od Eda Sheerana nebo třeba Summer Baby od Jonas Brothers. Apple uvádí, že playlist pomáhá vývojářům zahájit konferenci WWDC a léto „s těmi největšími umělci sezóny“.

Společnost Apple zmíněný playlist představila na oficiálním twitterovém účtu, propagujícím konferenci WWDC. Uživatelé, kteří označí tweet jako „libí se mi“, obdrží upozornění, aby sledovali online událost 5. června, a také děkovný tweet s odkazem na playlist Apple Music. Snad ještě zajímavější než samotný playlist je to, že Apple na Twitteru dále uvádí, že v pondělí – tedy v den, kdy se koná úvodní Keynote k červnové WWDC – „začíná nová éra“.

A new era begins. Join us for #WWDC23 on June 5 at 10 a.m. PT.

Tap the ❤️ and we’ll send you a reminder on event day. pic.twitter.com/T1pDvEzvys

— Apple (@Apple) May 31, 2023