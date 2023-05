COMPUTEX 2023: QNAP prezentuje inteligentní dozorovací řešení na bázi umělé inteligence, zbrusu nový QNAP Cloud, cloudová řešení centrální správy a mnoho dalšího

Tisková zpráva: Společnost QNAP® Systems, Inc. (QNAP), přední inovátor v oblasti výpočetní techniky, sítí a úložných řešení, se zúčastní veletrhu COMPUTEX TAIPEI 2023 (výstaviště Nangang, hala 1, stánek č. J0409a) a předvede tu nejširší nabídku řešení a produktů, zahrnující inteligentní dozorovací řešení s akcelerátory AI, řešení zálohování do více zařízení a více lokalit, switche NDR určené pro zabezpečení LAN, úložná řešení na úrovni PB, NAS s rozhraním Thunderbolt™ 4 a zcela nový switch 100GbE. Návštěvníci také budou svědky premiérového představení služby cloudového úložiště QNAP – myQNAPcloud One. Společnost QNAP se navíc spojila se společnostmi AMD® a Seagate®, aby představily společná úložná řešení využívající QNAP NAS.

„Jsme nadšeni, že se na veletrhu Computex 2023 opět setkáme s uživateli a přáteli z celého světa a představíme nejnovější a také zatím připravované produkty a inovace společnosti QNAP,“ uvedl Meiji Chang, generální ředitel společnosti QNAP. Dodává: „Společnost QNAP pokračuje ve vývoji špičkových řešení spojujících umělou inteligenci, cloud, rychlost a zabezpečení s cílem poskytovat všestranná řešení pro ukládání dat, sítě a dozorování, která uspokojí požadavky domácích uživatelů, malých firem, tvůrců multimédií a podnikových úložných center.“

Vzrušující nové produkty s procesory AMD Ryzen™ řady 7000, rozhraním Thunderbolt 4 a disky SSD E1.S s možností výměny za provozu

Model TS-h3077AFU, poháněný nejnovějším osmijádrovým procesorem AMD Ryzen 7 7700 (až 5,3 GHz), nabízí vysokokapacitní 30pozicové pole SATA typu all-flash, které vyhoví firemním rozpočtům. Je vybaven pamětí DDR5 (podporuje ECC RAM), dvěma porty 10GBASE-T (RJ45), dvěma porty 2,5GbE a třemi sloty PCIe Gen 4, které umožňují připojení adaptérů 25GbE, a splňuje tak nekompromisní požadavky na výkon, které kladou virtualizace, moderní datová centra a produkce 4K/8K médií. V této řadě je k dispozici více modelů s 3,5“ pozicemi SATA, a sice 12pozicový TS-h1277AXU-RP a 16pozicový TS-h1677AXU-RP. Tyto modely jsou také prvními zařízeními QNAP NAS, která nabízejí sloty PCIe Gen 5 M.2 pro vysokorychlostní datové svazky SSD nebo akceleraci pomocí mezipaměti pro zvýšení výkonu systému.

Průkopnická zařízení NAS s rozhraním Thunderbolt 4 – TVS-h674T a TVS-h874T – spojují soukromé cloudové úložiště s rychlostí, pohodlím a užitečností, které požadují kreativní uživatelé. Řada TVS-x74T je vybavena 12jádrovým procesorem Intel® Core™ i7 nebo 16jádrovým procesorem Intel® Core™ i9 12. generace, dvěma porty Thunderbolt 4 (konektory typu C), dvěma porty 2,5GbE, integrovanou GPU, dvěma sloty M.2 2280 PCIe Gen 4 x4, dvěma sloty PCIe Gen 4, které umožňují rozšíření síťového rozhraní o 10GbE či 25GbE, a jedním výstupem 4K HDMI. Obsahuje vše, co pomáhá zefektivnit ukládání médií/souborů, a umožňuje profesionálům v oblasti multimédií dokonale spolupracovat.

Kompaktní model TBS-574TX, první NAS od společnosti QNAP, který podporuje disky SSD E1.S, posouvá střih videa 2K/4K a provádění úloh náročných na výkon na novou úroveň. Je vybaven 10jádrovým procesorem Intel® Core™ i3 12. generace a nabízí jak rozhraní Thunderbolt 4, tak sloty pro disky SSD E1.S s možností výměny za provozu, čímž střihačům videa a tvůrcům obsahu usnadňuje práci na více projektech nebo sdílení souborů pro spolupráci. Je kompaktní a lehký, má rozměry jako velikost papíru B5 a váží méně než 2,5 kg, aby byla zachována jeho mobilita a praktičnost. Každá pozice pro disk také zahrnuje adaptér E1.S na M.2 2280 NVMe SSD, díky kterému mají uživatelé ještě větší výběr SSD.

Chytré dozorování s akcelerátorem AI a zálohováním videozáznamů

TS-AI642, 8jádrový AI NAS a jednotkou NPU s výkonem 6 TO/s, představuje jeden z nejvýkonnějších NAS s procesorem ARM v portfoliu produktů QNAP. Je navržený speciálně pro rozpoznávání obrazu pomocí umělé inteligence a chytré dozorování a nabízí vestavěný duální výstup 4K HDMI, standardní síťový port 2,5GbE a slot PCIe Gen 3 pro rozšíření jeho schopného hardwaru o rozhraní 10GbE. AI NAS je vybaven pokročilými jádry ARM Cortex-A76 s frekvencí 2,2 GHz a jádry Cortex-A55 s frekvencí 1,8 GHz, která nabízejí ideální poměr výkonu a úspory energie za dostupnou cenu.

Budeme také demonstrovat energeticky úsporné, škálovatelné a cenově dostupné společné řešení od QNAP a Hailo pro dozorování pomocí umělé inteligence v rozsáhlém nasazení. Namísto nákupu drahých AI kamer mohou uživatelé snadno provozovat aplikace pro rozpoznávání obličejů a počítání osob pomocí umělé inteligence na dozorovacích serverech QNAP s akceleračními moduly Hailo-8 M.2, které zvyšují výkon rozpoznávání na bázi umělé inteligence.

Aby aplikace QVR Recording Vault splňovala požadavky zásad uchovávání záloh záznamů z dozorování, nabízí centrální zálohovací řešení pro dlouhodobé uchovávání, které umožňuje zálohovat videa i s metadaty či informacemi o rozpoznaných obličejích. Správci mohou k těmto zálohám snadno přistupovat prostřednictvím počítačů nebo mobilních zařízení s aplikací QVR Pro Client, která umožňuje bezproblémové procházení, přehrávání nebo vyhledávání souborů.

Řešení zálohování do více zařízení, více lokalit a více cloudů

Hybrid Backup Sync je renomované zálohovací řešení společnosti QNAP, které usnadňuje zálohování pomocí strategie 3-2-1. K překonání problému správy stovek úloh zálohování NAS představuje společnost QNAP nástroj Hybrid Backup Center, který centralizuje správu rozsáhlých úloh zálohování NAS na různých místech pomocí Hybrid Backup Sync do jediné platformy – s úžasným widgetem topologie, který zjednodušuje správu rozsáhlého zálohování.

Společnost QNAP neustále vylepšuje cloudové služby a nyní představuje svůj vlastní cloud „myQNAPcloud One“, jehož účelem je zjednodušit hybridní zálohování QNAP NAS na cloud QNAP. myQNAPcloud One nabízí řadu řešení pro ochranu různých typů dat a jejich neustálou dostupnost, což usnadňuje hybridní zálohování pro organizace i jednotlivce. Kromě toho, že služby myQNAPcloud One umožňují plnou ochranu dat během procesů zálohování, přenosu a ukládání dat, lze je navíc spojit se službami QNAP Hybrid Backup Sync, Hybrid Backup Center, HybridMount a dalšími.

Switche NDR, Network Virtualization Premise Equipment a vysoká dostupnost na úrovni systému

S rostoucí velikostí i složitostí sítí se organizace potýkají s problémy při správě nejen síťového hardwaru, ale také kybernetického zabezpečení. Společnost QNAP nabízí cenově dostupné řešení ADRA pro síťovou detekci a reakci (NDR), které lze nasadit na přístupový switch a které umožňuje nejširší síťovou ochranu všech připojených koncových zařízení v prostředí LAN proti cílenému ransomwaru.

Společnost QNAP zároveň prosazuje koncept přeměny tradičních IT místností na revoluční softwarově definovanou IT infrastrukturu. Díky Network Virtualization Premise Equipment QuCPE-7030A s až 10 jádry/20 vlákny a OCP 3.0, které využívá technologii VM/VNF/kontejnerů a nahrazuje dedikovaný síťový hardware, mohou IT pracovníci v organizacích snadno vybudovat virtualizovanou, odolnou IT místnost a dokonce vzdáleně spravovat IT místnosti na více místech, aniž by tam museli být fyzicky přítomní. QuCPE dále podporuje vysokou dostupnost na úrovni systému, aby bylo dosaženo minimálních prostojů a maximální dostupnosti služeb.

Úložná řešení na úrovni petabajtů

Exponenciální růst dat vyžaduje spolehlivé úložiště, které lze flexibilně rozšiřovat. Návštěvníci mohou od společnosti QNAP očekávat komplexní úložná řešení na úrovní PB, která jsou postavena na robustních NAS se systémem QuTS hero na bázi ZFS a nových úložných jednotkách SATA JBOD s rozhraním PCIe (řada TL-Rxx00PES-RP s modely se 12, 16 a 24 pozicemi). Společnost QNAP také spolupracuje se společností Seagate®. Díky tomu QNAP NAS podporuje vybrané modely systémů JBOD Seagate Exos řady E, pomocí kterých lze též vytvořit petabajtové úložiště. Díky těmto škálovatelným a cenově dostupným řešením si organizace mohou vybudovat datová úložiště, která obstojí i při budoucích problémech s kapacitou.

Dostupnost výše uvedených nových produktů bude oznámena samostatně. Další informace o produktech společnosti QNAP a jejich funkcích najdete na webu www.qnap.com.