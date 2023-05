5 zajímavých her pro macOS, které nyní získáte zdarma

Budoucnost je tady. Jste na ni ale připraveni? Ve hře Welcome to Dreamscape se musíte vžít do člověka s amnézií, projít virtuálními světy svých vlastních snů a najít stopy, které vás možná dovedou k odpovědím na otázky vaší záhadné minulosti. Ale ne všechno je takové, jak se zdá. Na cestě vás čeká mnoho nebezpečí, a to jak ve skutečnosti, tak ve vaší vlastní mysli. Jste připraveni na to, co vás v Krajině snů může potkat?

