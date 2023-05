Recenze KEF LS 60 Wireless: Otestovali jsme, jak hrají reproduktory za 165 000Kč

Po ohromném úspěchu aktivních reproduktorů Kef LS50 Wireless II a kompaktnějších LSX II se dalo očekávat i oznámení sloupových reproduktorů s označením LS. Číslovka 60 není v názvu náhodou, jelikož Kef si tyto nádherné kousky nadělil k výročí 60 letům založení. I když jsou na trhu pár měsíců stále se jedná o relativně horkou novinku. My jsme měli to štěstí, že jsme je pro vás mohli nějaký ten týden vyzkoušet.

Jedná se o designově povedené aktivní high end sloupové reproduktory, které zapadnou snad do každého modernějšího interiéru. Zákazník si může vybrat ze tří barevných provedení (Royal Blue, Mineral White, Titanium Grey) my jsme na test obdrželi šedivé provedení, které jsme si zamilovali nejen po estetické stránce ale i po zvukové ale o tom až později. Reproduktor na obrázku budil dojem „velké potvory“ ale ve skutečnosti působí kompaktnějším dojmem ikdyž stále se jedná o pořádný kus nábytku o výšce i s podstavcem 1,1m a celkovou hloubkou 40cm. Co nás ale překvapilo, jak jsou LS60 štíhlé, esteticky to působí velice přtažlivě.

Reproduktory vychází z koncepce vlajkové lodi Kef Blade, jež prezentuje v mnoha ohledech podobně jako LS60 Wireless moderní design spojený s vrcholem inženýrství vývojářů Kef. Na první pohled Vás zaujme osamocený měnič s označením Uni Q již 12.generace, bez nadsázky co lze označovat za chloubu značky Kef, navíc vylepšenou o nejnovější technologii META, které posouvá vlastnosti a hranice špičkového zvuku opět na vyšší úroveň! Pokud se na krásné LS60 podíváme z boku uvidíme z každé strany dva basové měniče, jejihž inovativní technologie Uni–Core je převzatá z výkonných subwooferů Kef KC62. O nedostatek basů se tedy netřeba obávat. Poctivá konstrukce dohnala váhu reproduktoru přes 31kg, pokuste se ji tedy umístit hned na první pokus.

Co vše na reproduktorech najdeme za konektivitu a jak se reproduktory ovládají? Nabídka vstupů je opravdu bohatá, nechybějí oba digitální vstupy tedy optický i koaxiální díky kterým můžete zapojit jakýkoliv další digitální zdroj (CD, TV, Multimediální či Blu ray přehrávač atd.) Dále nechybí ani důležitá analogová konektivita, která bude zajímat hlavně majitele gramofonů. Pro připojení s TV je přítomen HDMI vstup v cerifikaci eARC můžete si tedy vytvořit prvotřídní domácí kino ze stereo reproduktorů, vzhledem k tomu, že lze připojit ke každému reproduktoru jeden subwoofer a jste fanoušci domácího kina a máte hodně tolerantní sousedy dosáhnete nastavení zvuku 2.2 čímž vytvoříte prvotřídní zážitek z filmové reprodukce. Pro kompletní shrnutí se ještě u zadních panelů krátce zastavíme. U primary reproduktoru nalezneme Lan vstup a výstup, jež slouží pro připojení k internetu (Wi-fi je samozřejmě přítomno také a funguje velice dobře a spolehlivě) respektive výstup pro propjení (né nutně) s druhým reproduktorem pro dosažení nejvyššího rozlišení s HD formáty zvuku, což bude hlavně zajímat velice náročné hifisty. Jako poslední důležitý bod zmíníme ještě párovací tlačítko pro Bluetooth s certifikací 4.2. předpokládejme ale že to bude jedna z posledních možností z možnosti přehrávání na těchto high endových reproduktorech.

Ovládání reproduktorů je jedním slovem pohádka, vyšperkovaná aplikace KEF connect , která slouží nejen pro nastavení celého systému ale také pro možného ovládání při samotném stramingu, je svižná a hlavně velice přehledná a srozumitelná, což může hrát roli pro nováčky aktivních systémů. U toho se zastavíme, LS 60 jsou prošpikované všemi stramingovými aplikacemi a dají tak možnost uživateli flexibilního ovládání co je pro něj nejpohodlnější. Jste zvyklí poslouchat přes streamovací aplikaci Tidal? můžete využít službu Tidal connect, taktéž Spotify connect. My jsme hráli převážně z Tidalu, kde jsme dosáhli nejvyšší zvukové kvality v MQA Hi-Res rozlišení. Na své si přijdou majitelé apple produktů a uživatelé Apple Music kde je možné poslouchat hudbu taktéž beztrátově pomocí Airplay 2 případně tak vytvořit jednoduše po celém bytě multiroom systém. Nezapomene ale i na vyznavače Chromecast připojení, zmíníme ale i možnost do zařazení Roon systému, které je čím dál více populární. Majitelé NAS úložišť se mohou spolehnout na podporu UPnP, z které lze streamovat nejkvalitnější audio soubory DSD a PCM až do rozlišení 24bit/384kHz. Samozřejmostí je dalších nespočet streamovacích služeb a rádií z celého světa, které naleznete ve zmíněné aplikaci KEF Connect. Stejně jako možnost přizpůsobit si výsledný zvuk dle vaší libosti buď v pár jednodušších chcete-li základních krocích nebo pro zkušené a náročné uživatele v podrobném nastavení EQ až po křivku připojeného subwooferu. Pokud se nechcete obtěžovat koukáním do mobilu případně tabletu při relaxování poslechu hudby lze ovládat hlasitost, případně přepínat vstupy s přiloženým dálkovým ovladačem.

A teď asi to nejpodstatnější, jak vlastně tyto krásky hrajou? Jedním slovem fantasticky, a pokud jste je již právě nehodily do e-shopového košíku a chcete vědět trochu více hudební přednes LS60 rozvineme. Jak jsme zvyklí u Kef projev je neutrální s mnoha detaily a hlavně neúnavný i po X hodinách poslechu. Máte pocit, že vám vlastně nic nechybí a zároveň nic nepřebývá, případně to lze doladit v nastavení EQ. Zde je dobré zmínit, že je pro středobasovou část použit zesilovač ve třídě D, který překypuje obrovským výkonem a pro výšky je použit zesilovač ve třídě A/B tímto přispěním z našeho soudu mají reprosoustavy nádherně jemný a uhlazený zvuk na výškách, který v kombinaci s Uni-Q technologií nabízí ohromný prostor a detaily, poslouchatelný mnoho hodin v kuse. Zkusili jsme sestavu i k TV v použití jako domácím kino. Zdroj byli nejen streamovací aplikace Netflix, Disney+ a další ale také Blu Ray přehrávač. Samozřejmě zvuk z plnohodnotného kina v konfiguraci 11.1 to nenahradí ale panovala velká spokojenost, hlavně pozitivní překvapení z pocitu prostorovosti, které od domácího kina očekáváte. Další velký skok byl při připojení subwooferu konkrétně jsme použili firemní KC62, který dodal akčním filmovým sekvencím ještě větší mohutnost, tím že KC62 díky svým kompaktním rozměrům působí nenápadně v interiéru krásně zapadne. Reproduktory jsme měli možnost otestovat v prostorách showroomu prodejce lepsizvuk.cz.

