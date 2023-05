Na Alze lze nyní sehnat Logitech příslušenství k Macům a iPadům se slevou 10 %

Komerční sdělení: Ne každému vyhovuje v kombinaci s Macy či iPady používání originálního příslušenství z dílny Applu ve formě klávesnic, myší či třeba Apple Pencil. Pokud se mezi tyto uživatele řadíte i vy, mohla by vás zaujmout nynější slevová akce na Alze, která běží ode dneška až do 29. května. V rámci ní lze totiž zakoupit vybrané produkty Logitech o 10 % levněji. A jelikož je právě Logitech jedním z předních výrobců příslušenství pro Macy a iPady, asi nikoho nepřekvapí, že se do slevové akce Alzy dostaly právě produkty kompatibilní s macOS a iPadOS.

Výběr zlevněných produktů Logitech, které můžete připojit k Macům a iPadům je vskutku široký. Do slevy se dostaly například velmi oblíbené klávesnice MX Keys, které jsou podle mnohých uživatelů daleko lepší alternativou Magic Keyboard a to jak pro příjemné psaní na nich, tak třeba kvůli podsvícení, kterým Magic Keyboard nedisponují. V případě myší zase nelze nevypíchnout oblíbený model MX Master 3S, který je podle recenzí ergonomickou lahůdkou, kterou ocení všichni, kteří musí pracovat dlouhé hodiny denně s myší v ruce. V případě iPadů je zase ve slevě alternativa k Apple Pencil ve formě dotykového pera Logitech Crayon, klávesnice Pop Keyboard či Combo Touch, které nabízí jak klávesnici, tak integrovaný trackpad. Zkrátka a dobře, je rozhodně z čeho vybírat.