Mobilní aplikace ChatGPT míří do spousty dalších zemí, na české iPhony se jí však zatím nechce

Je tomu pouhý týden, co jsme vás informovali o tom, že nejznámější chatbot současnosti ChatGPT z dílny OpenAI se na iPhonech stěhuje z internetového prohlížeče do aplikace. Společnost OpenAI totiž oficiálně oznámila vydání první verze své iOS aplikace, která by měla uživatelům využívání jejího chatbota usnadnit a zároveň jim poskytne bezpečný způsob, jak jej používat. V App Store totiž v současnosti již pár ChatGPT aplikací je, avšak jelikož pochází z neoficiálních zdrojů, nelze za ně z hlediska bezpečnosti dát ruku do ohně, zatímco o aplikace od OpenAI lze říci opak. Tehdy byl sice mobilní ChatGPT dostupný jen v USA, avšak OpenAI slibovala jeho rychlé rozšíření do dalších zemí. K tomu sice nyní skutečně došlo, my si však na něj ještě evidentně počkáme.

Před pár hodinami společnost OpenIA oznámila, že aplikaci spouští kromě USA ještě v App Storech v Albánii, Alžírsku, Argentině, Ázerbajdžánu, Bolívii, Brazílii, Kanadě, Chile, Chorvatsku, Kostarice, Ekvádoru, Estonsku, Francii, Německu, Ghaně, Indii, Iráku, Irsku, Izraeli, Jamajce, Japonsku, Jordánsku, Kazachstánu, Koreji, Kuwaitu, Libanonu, Mauritánii, Mauríciu, Mexiku, Maroku, Namibii, Nauru, Novém Zélandu, Nikaragui, Nigérii, Ománu, Pákistánu, Peru, Polsku, Qatar, Slovinsku, Tunisku, Spojených arabských emirátech a ve Velké Británii. Po tomto výčtu se tak chce skoro až říci, že je neuvěřitelné, že se do něj nevešla Česká republika, Slovensko, ale třeba ani Polsko nebo Rakousko. Leckoho by možná mohlo napadnout, že je to kvůli pravidlům EU, avšak tomu odporuje spuštění ChatGPT v App Storech ve Francii a Německu – tedy v zemích, které v EU jsou. Ať už je však důvod jakýkoliv, ve výsledku nám stejně nezbývá nic jiného než čekat.