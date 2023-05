Google začal testovat revoluční způsob vyhledávání. Takto má vypadat

Není tomu tak dávno, co Google oficiálně oznámil, že chce do svého vyhledávače hluboce integrovat generativní umělou inteligenci, která bude mít za úkol uživatelům usnadňovat procházení internetu. Před pár hodinami pak oznámil, že tento experiment oficiálně zahajuje na území USA skrze testovací program, který mu má pomoci odhalit jak klady, tak i zápory celého řešení. A my se díky tomu můžeme konečně podívat na to, jak by celá vize Googlu měla vypadat. K dispozici jsou totiž první screenshoty z mobilní aplikace, které integrovanou AI ve vyhledávači odhalují.

Jak můžete sami na screenshotech výše vidět, do vyhledávače bude stačit napsat dotaz stejného charakteru, jako to děláme nyní, přičemž namísto seznamu odkazů na weby vám Google díky AI sám v krátkosti odpoví podle svých „vědomostí“. S trochou nadsázky se nicméně dá říci, že zatím se celá funkce jeví jako obdoba nynějších citací z webů, které Google používá na určité dotazy (například jednoduché návody, recepty a tak podobně) již dlouhé roky. Namísto odkazování z citací na web, ze kterého danou věc vzal, však bude nyní tyto věci generovat sám. Majitele informačních webů či eshopů nicméně může alespoň podle screenshotů uklidňovat zatím to, že jejich stránky budou vidět i nadále v nabídce odkazů pod vygenerovanými odpovědmi. Pokud si tedy bude chtít čtenář rozšířit svůj přehled ještě víc a nevystačí si s pár řádky vygenerovanými pomocí AI, což je poměrně pravděpodobný scénář, bude pokračovat právě na některý web. Umělá inteligence v Googlu tedy bude, respektive se tak zatím tváří, spíš jakýmsi mezikrokem ve vyhledávání vytvořeným ve snaze o celkové usnadnění tohoto procesu, nežli jeho překopáním od základu.