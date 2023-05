Fallout: New Vegas: Ultimate Edition je nyní ke stažení zdarma

Nechce se vám o nadcházejícím slunečném víkendu vyrazit ven, ale raději byste ho „propařili“ u počítače? Pak pro vás máme tip na akci, která vám s v tomto plánu zřejmě ještě více utvrdí. Epic Games Store totiž rozdává legendární hru Fallout: New Vegas a to se všemi oficiálními dodatky, které k ní kdy vyšly. O zábavu nejen na nadcházející víkend máte tedy zaručeně postaráno.

Fallout: New Vegas – Ultimate Edition je rozšířená verze akčního RPG (role-playing game) vyvinutého společností Obsidian Entertainment a vydávané společností Bethesda Softworks. Hra se odehrává v postapokalyptickém světě, zasazeném do roku 2281 v Mojaveho poušti, která je zasažena následky jaderné války. Hráč přebírá roli kurýra, který se po útoku zotavuje a postupně se zaplétá do konfliktu mezi různými frakcemi, které usilují o kontrolu nad územím. Hra nabízí otevřený svět s mnoha možnostmi pro výběr postupu a rozhodnutí hráče, které ovlivňují příběh a vztahy s postavami. Kromě hlavního příběhu hráč může plnit vedlejší úkoly, bojovat s mutovanými příšerami, obchodovat, stavět vlastní postavu a sbírat zbraně a vybavení. Ultimate Edition obsahuje základní hru a všechna oficiální rozšíření, která přidávají nové lokace, postavy a příběhy do hry.

Jak již zaznělo výše, Fallout: New Vegas – Ultimate Edition je k dispozici v rámce tradičního rozdávání her zdarma na Epic Games Store. Pokud si jej přidáte do své knihovny, bude hratelný již navždy, což je rozhodně fajn. Ale pozor, akce končí „už“ 1. června, takže si raději hru přidejte co nejdříve, abyste například nezapomněli a pak o možnost bezplatného získání této legendy nepřišli. Ostatně, u takto kvalitního dílu Falloutu by to byla opravdu škoda.

Fallout: New Vegas – Ultimate Edition stáhnete zdarma zde