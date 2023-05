Byli jsme se podívat na jedné z největších audio výstav na světě a stálo to za to

Máte rádi dobrý zvuk nebo se dokonce považujete za audiofila? Tak to jste jako každý rok nemohli chybět na jedné z největších audio výstav na světe v bavorském Mnichově. Letos kompletně bez jakýchkoliv covid opatření bylo možné vidět ty nejlepší a nejzajímavější audio komponenty a reproduktory pod jednou střechou. Bohužel ne všechny, tento ročník opět vynechalo několik velkých i menších výrobců, které bychom rádi viděli. Z těch hlavních repro výrobců to jsou určitě značky KEF, B&W a Dynaudio. Z elektroniky jsme postrádali například Denon, Marantz, Rotel, AVID či jako každý ročník legendární japonský Accuphase. Ale teď k tomu lepšímu, co jsme mohli vidět. Tento článek bude obsahovat několik za nás nejzajímavějších expozic, které jsme navštívili.

Za jednacími kójemi a výstavním stánkem německého výrobce kabelů Eagle Cable, které můžete znát i z našeho trhu se objevil nemalý prostor německého velikána jménem Burmester. Tuto značku jistě velká řada lidí neslyší prvně, díky spolupracím s automobilkami Mercedes, Porsche a další. Berlinský výrobce letos představil svůj první All-in-one zesilovač, který půjde doplňovat o volitelné karty, díky kterým získate třeba phono vstupy a další. Cena není ještě přesně stanovena a mohla by být okolo 500 tis. Kč. Další novinkou je přepracovaný špičkový firemní music center či Bespoke série, kdy zákazníkovi upraví svůj produkt dle jeho požadavků co se týče barev či materiálů. Jako příklad byly ukázány reproduktory s látkami a barvami použitými v novém Ferrari, kde Burmester nově rovněž nabízí svůj sound systém. Nebo na dalších komponentech bylo použito pravé stříbro a barevná úprava kabinetu. Nový zesilovač bylo pak možné slyšet i v poslechové místnosti společně s firemním gramofonem a reproduktory.

Za Burmestrem bylo možné vidět hned dalšího velikána, to konkrétně německého distributora audio a video techniky Audio Reference. Ten téměř jako každý rok dovezl jednu z nejdražších sestav poskládanou z reproduktorů Wilson Audio, elektroniky od Dana D’Agostina a to celé bylo propojeno až krásnými kabely Nordost. Samozřejmě nesmím zapomenout ani na hi-fi racky Bassocontinuo, které mohou stát i přes stovky tisíc korun. Hlavní sestavu můžete hezky vidět na následujícím videu.

Další zastávkou byly již zmiňované kabely Nordost. Ty se vyrábějí v USA a používají i technologie, které dodávali třeba do NASA. Jejich reproduktorové kabely poznáte téměř na první dobrou díky plochému designu, který je pochopitelně patentovaný. Výrobce zvolil vizuálně jednoduchou (ale ne levnou) sestavu, kde ukázal i několik svých novinek. Podél bylo možné vidět i velkou řadu jejich kabelů v nasvícených vitrínách. Pro příklad, jeden vystavený kabel může stát i 200-300 tisíc.

Hned kousek od Nordostu měl expozici skotský výrobce reproduktorů Fyne Audio. Ten letos v hlavní sestavě ukázal velké reproduktory Vintage 15 a upgradovanou řadu F700 s přídomkem SP. Jednalo se o krásný kontrast hi-fi klasiky (řady Vintage/Vintage Classic) s moderním designem série F500 a F700. Možná šílenost a možná zajímavost. Italský výrobce IXOOST ukázal opět svoje originály tedy audio komponenty nebo spíše reproduktory z dílů světoznámých automobilek. Co to umí a kolik to stojí jsem se bohužel nedozvěděl, ale designově to určitě stojí za to!

Rozhodně zajímavé bylo vidět návrat legendární značky Tannoy, která se na veletrhu ukázala opět po dlouhých 7 letech. Jejich prostory připomínali soukromou poslechovou místnost, kde jako hlavní hrající reproduktory byly nové Tannoy Stirling III LZ Special Edition. Vzhled je klasický Tannoy a cenovka bude okolo 300 tis. Kč. Samozřejmě věrní fanoušci značky čekají další modely a prý jich nemá být málo. Za mě lehké překvapení, ale na výstavě bylo i k vidění pár audio systémů pro auta. Například speciální sada do Porsche od francouzských Focal.

Jedna z největších expozic patřila výrobci gramofonů Pro-Ject, ale ti co audio trh více sledují si mohli všimnout, že jejich další značka z porfolia Musical Fidelity měla k dispozici rovněž svou místnost, kde bylo představeno nemalé množství produktů. Mezi ty hlavní patří high-end série Nu-Vista nebo nové reproduktory. Cena bude brzy oznámena.

Dalším šperkem výstavy je bezpochyb systém švýcarského výrobce Nagra. Ten patří mezi ty nejdražší a cena za vystavený systém bude pravděpodobně přelézat 15 mil. Kč. Hlavní novinkou byl firemní D/A převodník a zajímavý byl rozhodně gramofon, jak z technické, tak vizuální stránky. Poslední zmíněné sestavy budou spíše ty atypické, možná až šílené. Jedna sestava letos kralovala všem, konkrétně to byla ta od čínského ESD. Celý systém zabíral obrovskou místnost a jeho hodnota je 3,6 mil EUR. Posledním unikátem je sestava ZenSati, která nechává vyniknout hlavně kabely, které se táhnou doslova všude. Toto je seznam expozic, které mě nejvíce zaujaly, ale samozřejmě výstava jich nabízela dalších desítek, možná až stovek. Další zajímavosti můžete vidět v následující fotogalerii.