Apple se pochlubil zabezpečením soukromí ve Zdraví

Společnost Apple často představuje veřejnosti nejrůznější funkce prostřednictvím reklam na svém youtubovém kanále. Výjimku neudělal ani v případě představení nástrojů pro zabezpečení soukromí uživatelů v nativní aplikaci Zdraví.

Společnost Apple spouští novou kampaň, ve které upozorňuje na to, jak její aplikace Zdraví chrání data uživatelů. O namluvení reklamy se postarala Jane Lynch, americká herečka, kterou můžete znát z řady filmů a seriálů. Společnost Apple dlouhodobě zdůrazňuje to, jak moc jí záleží na soukromí svých uživatelů. V rámci snahy o zachování soukromí Apple nejen v nativním Zdraví poskytuje uživatelům co možná největší kontrolu nad informacemi.

V nejnovějším spotu, který má vyzdvihnout důraz na soukromí v nativním Zdraví, Apple vypráví příběhy lidí, jejichž zdravotní údaje sdílí bez souhlasu třetí strana. Reklama, kterou režíroval Craig Gillespie, začíná záběrem na čekárnu plnou lidí, kteří postupně zjišťují, že jejich zdravotní data rozhodně nejsou v bezpečí. Spot končí za dramatických zvuků hudby záběrem na ženu, držící v ruce iPhone s nativním Zdravím. Apple v souvislosti s osvětou, týkající se soukromí a nativního Zdraví, zveřejnil také takzvanou „bílou knihu“, ve které do detailu popisuje, jakým způsobem je v nativní aplikaci Zdraví, potažmo v celé platformě HealthKit, postaráno o zachování maximálního soukromí uživatelů. Jedná se například o šifrování dat, bezpečné zálohování a řadu dalších akcí.