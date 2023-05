iOS 17 přinese zásadní novinku pro Lock Screen iPhonu

Pokud jste si mysleli, že loňské vylepšení Lock Screenu nebo chcete-li zamykací obrazovky iPhonů bylo tím největším za poslední roky, jste do jisté míry na omylu. Apple má totiž podle zdrojů velmi přesného reportéra Marka Gurmana v plánu přidání další velké novinky, která využitelnost Lock Screenu velmi zajímavě zvýší. Řeč je konkrétně o režimu chytrého domácího displeje.

Zdroje Gurmana tvrdí konkrétně to, že Apple chystá pro iPhony režim, který na nich při jejich umístění do horizontální polohy na Lock Screenu zobrazí nejrůznější informace, ale taktéž ovládací prvky například pro chytrou domácnost a tak podobně, čímž se ze zamčeného iPhonu stane do jisté míry chytré domácí centrum. Z hlediska funkčnosti se tedy iPhony přiblíží domácím displejům typu Echo Show či Google Nest Hub, které jsou právě pro účely správy domácnosti a zobrazování informací pro uživatele vytvořené. Zatímco však ty je třeba dokoupit, iPhone dostane tuto funkci jako „přídavek“ k tomu, co umí.

Koncept iOS 17 iOS 17 Koncept 6 iOS 17 Koncept 7 iOS 17 Koncept 8 iOS 17 Koncept 9 iOS 17 Koncept 10 iOS 17 Koncept 11 iOS 17 Koncept 12 iOS 17 Koncept 13 iOS 17 Koncept 14 iOS 17 Koncept fb Vstoupit do galerie

Hlavní myšlenkou Applu při tvorbě tohoto režimu je podle zdrojů Marka Gurmana snaha využít iPhony i ve chvíli, kdy nejsou aktivně využívány a „jen“ leží na pracovním stole, nočním stolku či kdekoliv jinde. Pozitivní je, že funkce by měla být k dispozici na všech iPhonech kompatibilních s iOS 17, přičemž na modelech s podporou Always-on bude režim samozřejmě podporovat tuto funkci. Na ostatních pak bude fungovat jednoduše tak, že na tmavém pozadí zobrazí telefony světlé prvky v ohraničených polích ve stylu widgetů, aby bylo vše dobře čitelné a přehledné.

Bohužel, v tuto chvíli není zcela jasné, zda dorazí stejná funkce i na iPady či nikoliv. Respektive, zdroje Gurmana tvrdí, že na ní Apple pracuje, ale nejsou si jisty tím, že jí stihne vydat už v iPadOS 17. Přitom v případě iPadů by tato funkce dávala ještě mnohem větší smysl než u iPhonů, jelikož už nyní jsou tato zařízení mnohými uživateli využívána právě ke správě jejich chytré domácnosti a připomínání úkolů – tedy de facto jako chytré displeje.