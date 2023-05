EU žene Apple kvůli neplacení daní před nejvyšší evropský soud

Spor Applu s Evropskou komisí ohledně placení daní na území EU se zřejmě pomalu chýlí ke svému konci. Evropská komise se totiž odvolala proti poslednímu rozhodnutí soudu, ve kterém Apple de facto zvítězil, jelikož dle něj nepochybil v placení daní v Irsku. To se však Evropské komisi nelíbí a volá po doplacení 13 miliard Eur, které má Apple na daních dlužit. Zda tomu tak je či naopak není nyní rozhodne nejvyšší evropský soud.

Daně za prodeje na území EU platí Apple v Irsku kvůli tomu, že je to zde pro něj suverénně nejvýhodnější díky daňovým dohodám a dalším bonusům, které si byl schopen s Irskem vyjednat díky tomu, že v něm zřídil svou evropskou centrálu. Do celé záležitosti však začala rýpat Evropská komise, dle které je dohoda Irska a Applu nelegální a Apple by měl doplatit to, co se mu díky úlevám podařilo ušetřit. Jak Apple, tak i Irsko však byly samozřejmě proti, což soudy zprvu přesvědčilo k tomu, že je právo na jejich straně. Evropská komise ale evidentně s rozhodnutím stále nesouhlasí, jelikož je přesvědčena o tom, že daně by měl platit Apple daleko vyšší, což by se pozitivně promítlo na rozpočtu nejen Irska, ale i Evropské unie. Jak celý spor dopadne je nicméně v současnosti ve hvězdách, jelikož se teprve celý kolos rozbíhá nanovo.