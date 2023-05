Obchodní ředitel XTB: Jak znovu (a lépe) začít s tradingem?

Tisková zpráva: Předpoklad tradingu je až směšně jednoduchý: „Levně nakoupím, draze prodám a tento proces budu opakovat, dokud nepřijdu k pohádkovému bohatství”. Nicméně každý, kdo trading reálně zkusil, ví, že realita má od tohoto pohádkového vykreslení daleko. Tomu odpovídá i procentuální úspěšnost CFD obchodníků uváděna brokery. Ve valné většině případů se počet ztrátových klientů pohybuje mezi 75 a 85 procenty. Je úspěšný trading opravdu jenom mýtus, nebo za vysokou neúspěšností stojí něco jiného?

Vladimír Holovka, obchodní ředitel XTB CZ/SK, který se tradingu úspěšně věnuje posledních dvacet let, sdílel své názory a tipy v aktuální video přednášce.

Vysoká míra neúspešných obchodníků je dána z velké části nováčky, kteří chtějí trading zkusit. V rámci svých prvních obchodů se ale dostanou do ztráty a následně trading jako celek zavrhnou. Celá tradingová část působení na finančních trzích pak díky tomu dostává nálepku gamblingu. Pokud člověk k tradingu přistupuje nezodpovědně, tato nálepka se samozřejmě dá označit za pravdivou. Nicméně v rukou profesionálních obchodníků je ten samý trading respektovanou a komplexní disciplínou. Vždy záleží na přístupu a úhlu pohledu. Člověk, který to s tradingem myslí vážně, by se tak neměl nechat odradit počátečními neúspěchy.

Vladimír se ve své přednášce zaměřil na základní aspekty, na které by si měl každý začínající trader dát pozor. Ve videu zaznělo deset zásadních chyb, kterých se nováčci dopouští, pět rad, jak svůj trading jednoduše zefektivnit a mnoho dalšího.

Pokud si chcete celou přednášku poslechnout, kompletní video je volně dostupné na YouTube kanálu XTB