iPhony 16 (Plus) přinesou „nový“ design foťáku. Takto bude vypadat

Přestože se zraky valné většiny jablíčkářů v posledních dnech a týdnech upírají primárně k iPhonům 15 (Pro) chystaným na letošní září, Apple nelení a ve svých dílnách již chystá jejich nástupce. A jelikož s těmi nejdůležitějšími věcmi u nich pomalu finišuje, dostávají se o nich na světlo světa další a další zajímavé detaily, které je veřejnosti pěkných pár měsíců před představením odhalují. O další únik se nyní postaral leaker @UREdditor.

Fotogalerie iPhone 12 LsA 2 iPhone 12 LsA 3 iPhone 12 LsA 4 iPhone 12 LsA 1 Vstoupit do galerie

Výše zmíněnému leakerovi se podařilo zjistit konkrétně to, že má Apple příští rok u základních iPhonů v plánu nasadit „nový“ design fotoaparátu. Uvozovky jsou pak v předešlé větě velmi důležité. Nebude se totiž jednat vyloženě o nový design, nýbrž o návrat ke starému. Nynější úhlopříčné umístění objektivů totiž opět vystřídá vertikální uspořádání pod sebou, jak tomu bylo u iPhonů 12 a starších. iPhony 16 (Plus) se totiž mírně zvětší, což Applu umožní po letech více „sáhnout“ i na fotomodul, který v těle telefonů zvětší a tím pádem bude moci objektivy uspořádat tak, jak tomu bylo původně. Bohužel, jakékoliv další detaily ohledně novinek pro iPhony 16 (Plus) zatím k dispozici nejsou a my si tak musíme kromě informací o fotoaparátu vystačit jen s tím, že by se měly jak v případě 6,1“ modelu, tak v případě 6,7“ modelu o 0,2“ zvětšit. Další informace o novinkách nicméně budou velmi pravděpodobně co nevidět následovat.