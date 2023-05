iOS 16.6 přinese na iPhony „superbezpečné“ iMessage

V pátek večer vypustil Apple zcela nečekaně první bety zřejmě posledních verzí loni představených OS. Již za dva týdny se totiž světu představí na úvodní Keynote WWDC jejich nástupci. v čele s iOS 17 či macOS 14. O to překvapivější je nasazení novinky, která se v betě iOS 16.6 objevila. Co naplat, že se vlastně ani tak o novinku nejedná.

Je tomu již pěkných pár měsíců, co Apple světu oficiálně oznámil, že na iPhony plánuje přidat nový bezpečnostní režim, který je určený zejména politikům, politickým aktivistům či obecně lidem, kteří mohou být cílem sledování a proto potřebují, aby jejich komunikace a data byla v bezpečí. Řeč je konkrétně o Lockdown mode, který již na iPhony dorazil a který mnohé uživatele poměrně zaujal. Bohužel, když Apple na iPhony Lockdown mode přidal, zapomněl spolu s ním nasadit i iMessage Contact Key Verification nebo chcete-li bezpečnostní klíče pro ověřené iMessage. Jedná se o řešení, které má za cíl jednak upozornit uživatele na to, že je jeho komunikace odposlouchávána například narušením cloudových serverů, ale hlavně které má zajistit možnost ověření protistrany. Pro ověření bude totiž možné zaslat specifický kód, který bude muset protistrana zapsat do nového rozhraní a tím potvrdí, že se skutečně jedná o kontakt, se kterým chce protistrana komunikovat. A právě tuto novinku iOS 16.6 v první betě částečně přináší.

Podle vývojářů je v současnosti v betě k dispozici jen rozhraní pro Contact Key Verification, které bude pro ověřování kontaktů využíváno. Funkce jako taková nicméně zatím nefunguje, respektive to tak alespoň vypadá. rozhraní se totiž i po vyplnění či „pomačkání“ všech prvků, které nabízí, jeví jako neaktivní a nespouští žádnou interakci. Dá se nicméně očekávat, že v dalších betách už Apple novinku zprovozní a tím dodá de facto poslední velkou novinku, o které v souvislosti s iOS 16 v předešlých měsících hovořil.