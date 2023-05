Na iPhony z Androidu přechází nejvíce lidí za posledních 5 let

Poté co společnost Consumer Intelligence Research Partners, zkráceně CIRP, zabývající se výzkumem cenných papírů za využití pokročilých strategií, postupů a analýz výzkumu spotřebitelského trhu minulý týden poskytla statistické informace o tom, jak dlouho si Apple uživatelé nechávají své iPhony, přichází nyní s další studií. Nový průzkum je zaměřený na to, kolik nových kupců iPhonů ve Spojených státech přichází z platformy Googlu a kolik jich pouze upgraduje v rámci Apple ekosystému. Výsledky ukazují, že cupertinský gigant přitahuje nejvíce lidí přecházejících z Androidu za posledních pět let.

Dále data CIRP vykreslují, že letos na jaře došlo k pozitivnímu vývoji iPhonu, smartphone například dosáhl nové rekordní průměrné prodejní ceny těsně pod hranicí 1 000 amerických dolarů. Nové informace zahrnuté ve zprávě CIRP vykazující stoupající přírůstky do jablečné rodiny, by mohly být pro Apple impulzem do budoucna. Jak ukazuje následující graf, 15 % nových majitelů iPhonu uvádí, že jejich posledním chytrým telefonem bylo zařízení s Androidem. což je o 4 % více, než kolik společnost CIRP zaznamenala v loňském roce a o 5 % více, než ukazovaly údaje z let 2020 a 2021. Dvě procenta nových kupců iPhonu uvedla, že ke smartphone Apple přešli z jiného základního telefonu a 83 %, že iPhone měli již dříve. Podle CIRP naposledy dosahoval podíl přecházejících z Androidu současného stavu 15 % nových kupců iPhonu v roce 2018, přičemž vůbec nejvyšší za posledních devět let byl v roce 2016 s 21 %.

Finanční ředitel společnosti Apple Luca Maestri se během hovoru o výsledcích společnosti za 2. čtvrtletí mimo jiné vyjádřil: „Na všech místech, kde je náš podíl na trhu nízký, máme tendenci přidávat hodně switcherů“. To znamená, že na mnoha trzích mimo USA přichází často více než 15 % nových kupců iPhonů z Androidu. CIRP zprávu uzavírá s tím, že je zajímavé zvážit, co se podílí na rozhodnutí kupujícího přejít na jinou platformu a plánuje se tím zabývat v některé z svých budoucích analýz.