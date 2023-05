Nejlepší editor pro úpravu a konverzi PDF souborů UPDF nyní seženete se slevou 54 %!

Komerční sdělení: S dokumenty ve formátu PDF se na počítačích, tabletech či mobilech setkáváme de facto dnes a denně. Pravdou sice je, že ne každý uživatel si s nimi úplně rozumí, pokud však máte k dispozici kvalitní PDF editor, je i práce s tímto formátem radost. Přesně takovým editorem je i UPDF, který si v následujících řádcích představíme a který lze nyní sehnat v úžasné 54% slevě a to navíc s 10 GB cloudovým úložištěm zcela zdarma. Více informací se ale dozvíte později, teď je čas na představení editoru jako takového.

Multiplatformní aplikace vám ušetří peníze

Program UPDF má celou řadu kladů, které z něj dělají jeden z nejlepších PDF editorů na trhu. Hned na úvod je dobré zmínit, že se jedná o multiplatformní software dostupná jak na macOS a Windows, tak na Android a iOS. Skvělou zprávou je pak to, že abyste jej mohli používat na všech platformách, stačí vám k tomu jen jedna jediná licence. Za jednu cenu tedy můžete s PDF pracovat na Macu, PC a tabletech i smartphonech s nejrozšířenějšími operačními systémy, což je rozhodně pozitivní.

Co vše UPDF zvládne

S trochou nadsázky se dá říci, že s UPDF zvládnete PDF dokumenty zeditovat prakticky jakkoliv si jen zamanete. Editor totiž nemá problém s úpravou textů, obrázků, odkazů, vodoznaků, pozadí nebo třeba záhlaví a zápatí. Samozřejmostí je ale třeba i převod formátů z PDF na jiné nebo schopnost rozpoznat text v naskenovaných PDF, přičemž k dispozici je v tomto případě podpora 38 jazyků. Díky této funkce jde tedy bez jakéhokoliv problému z naskenovaných dokumentů například kopírovat určité pasáže textu, což se může hodit jak při práci se školními zápisky, tak třeba i se smlouvami a tak podobně.

Když už mluvíme o školních zápiscích, zcela určitě potěší, že UPDF umožňuje třeba i anotace v PDF dokumentech, díky kterým si je tak můžete jednoduše přizpůsobit a učinit přehlednějšími. K dispozici jsou jak klasické možnosti zvýraznění a podtržení, tak třeba i samolepící poznámky, razítka, nálepky a tak podobně, které dokonale poslouží ve zlepšení orientace v dokumentu. PDF dokumenty lze ale díky UPDF samozřejmě i podepsat, vyplnit v případě, že se jedná o formuláře, a tak podobně. Samozřejmostí je pak zaheslování pro případ, že nechcete, aby se do PDF dokumentu kdokoliv dostal.

Pokud vám jde vyloženě o správu PDF dokumentu a nikoliv vepisování do nich či obecně o jejich úpravu, zcela určitě se vám zalíbí funkce jako například možnost zmenšení celkové velikosti souboru PDF, možnost spojení vícero PDF souborů do jednoho, změna pořadí stránek v PDF, jejích odstranění, přidání či naopak odstranění. Možností pro správu PDF je zkrátka mnoho.

Aby se vám s PDF soubory pracovalo co nejlépe, nabízí UPDF i vlastní cloudovou platformu UPDF Cloud, na kterou lze jednoduše PDF soubory nahrát a přistupovat k nim tak odkudkoliv. Velkým plusem tohoto řešení je pak fakt, že přímo v cloudu lze provádět i různé úpravy, které jsou díky synchronizaci přes internet okamžitě viditelné ze všech zařízení, ze kterých je na UPDF Cloud přistupováno. A jelikož má toto cloudové řešení kapacitu velkorysých 10 GB, nemusíte se bát toho, že by se vám na něj vaše dokumenty nevešly či že by bylo brzy plné. Ostatně, průměrné PDF dokumenty mají jednotky MB.

Srovnání UPDF s Adobe Acrobat Standard a Pro

Níže naleznete tabulku srovnání UPDF s Adobe Acrobat Standard a Pro.

Cena, funkce a systémy Adobe Acrobat Standard DC Adobe Acrobat Pro DC UPDF Cena US$155.88/rok US$239.88/rok Akce: US$29:99/Rok

US$45,99/Navždy Kompatibilita Windows Windows, Mac, iOS, a Android Windows, Mac, iOS, a Android Čtení PDF Otevření a čtení PDF ✅ ✅ ✅ Přidání a správa záložek ✅ ✅ ✅ Hledání textu v PDF ✅ ✅ ✅ Zobrazení PDF jako prezentace ❌ ❌ ✅ Anotace PDF Zvýraznění, přeškrtnutí, podtržení ✅ ✅ ✅ Textový komentář, textové pole, poznámka, samolepka ✅ ✅ ✅ Tvary, tužky, razítka, podpisy ✅ ✅ ✅ Správa seznamu poznámek ✅ ✅ ✅ Vlnovka ✅ ✅ ✅ Samolepky ❌ ❌ ✅ Editace PDF Přidání textu do PDF ✅ ✅ ✅ Editace existujícího textu v PDF ✅ ✅ ✅ Přidání, odebrání, vyjmutí, otočení a nahrazení obrázku ✅ ✅ ✅ Přidání a editace linků, vodoznaků, pozadí, záhlaví & zápatí ✅ ✅ ✅ Přidání doplňkového textu přetažením ❌ ❌ ✅ OCR Přeměna naskenovaných dokumentů na prohlédávatelné a upravitelné PDF ❌ ✅ ✅ Převod PDF Převod PDF do Word, Excel, PPT, Text, RTF, HTML, XML, a obrázky (PNG, JPEG, TIFF) ❌ ❌ ✅ Uložit PDF jako PDF/A ❌ ❌ ✅ Převod PDF do CSV ❌ ❌ ✅ Převod PDF do BMP ❌ ❌ ✅ Převod PDF do GIF ❌ ❌ ✅ Správa PDF Vložit, nahradit, vyjmout, otočit, sjednotit, odstranit ✅ ✅ ✅ Spojit stránky ✅ ✅ ✅ Zabezpečení a sdílení Přidat heslo pro zabezpečení PDF ✅ ✅ ✅ Redigovat citlivé informace ❌ ✅ ❌ Poslat PDF mailem jako přílohu ✅ ✅ ✅ Sdílet PDF přes webový odkaz ✅ ✅ ✅ Vytvoření PDF Vytvoření prázdného souboru PDF ✅ ✅ ✅ Vytvoření PDF z Capture ✅ ✅ ✅ Vytvoření PDF z jiných formátů ❌ ✅ ❌ Tisk PDF Tisk PDF ✅ ✅ ✅ Vyplňování a podepisování Vyplnění formulářů ✅ ✅ ✅ Digitální podpis ✅ ✅ ❌ Elektronický podpis ✅ ✅ ✅ Další funkce Optimalizace PDF – redukce jeho velikosti ✅ ✅ ✅ Spojení souborů do jednoho souboru PDF ❌ ✅ ✅

UPDF se teď skutečně vyplatí

Jak tedy můžete sami vidět z výčtu možností, které UPDF nabízí, jedná se o velmi univerzální software, se kterým je práce s PDF soubory naprostá hračka. Pokud se pro pořízení UPDF rozhodnete, je prakticky jisté, že nenarazíte na nic, co by tento software nebyl schopný zvládnout. Jeho uživatelské prostředí je navíc velmi přehledné a pochopitelné, přičemž jednoduché využití podtrhuje vlastní cloudové řešení UPDF, díky kterému lze k PDF souborům přistupovat odkudkoliv. Když k tomu navíc přičteme multiplatformní podporu, získáváme PDF editor, který lze označit za jeden z nejlepších, po kterém lze v současnosti vůbec sáhnout. O to víc potěší, že je nyní k dostání se slevou 54 %. Jeho roční licence totiž nyní vychází na 29,99 dolarů, doživotní pak na 45,99 dolarů. K nákupu navíc dosanete zdarma 10 GB cloudového úložiště pro vaše soubory. Není tedy nad čím přemýšlet

PDF editor UPDF si můžete zdarma vyzkoušet zde