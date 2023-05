Apple zamíchá u iPhonů 15 Pro Max s umístěním objektivů

Jedním z nejzajímavějších vylepšení chystaného iPhonu 15 Pro Max má být nasazení periskopického teleobjektivu, který zajistí telefonu oproti předešlým generací podstatně lepší optický zoom. Ačkoliv nebude tento upgrade viditelný zvenčí, v útrobách telefonu způsobí malé zemětřesení. Vyhnout se mu však nešlo.

Fotomodul iPhonů je v současnosti poskládán tak, že horním objektivem je teleobjektiv, prostředním ultraširokoúhlý objektiv a spodním pak širokoúhlý objektiv. Nicméně vzhledem k tomu, že periskopický teleobjektiv potřebuje kolem sebe mnohem víc místa než nynější typ objektivu, jelikož láme světlo a následně jej „posílá“ hlouběji do telefonu k senzoru, je třeba umístění teleobjektivu změnit. Podle uniklých informací se jej proto chystá Apple prohodit s ultraširokoúhlým objektivem, který je umístěný na střední pozici ve fotomodulu. Díky tomu tak kolem sebe získá teleobjektiv potřebný prostor, zatímco ultraširokoúhlý objektiv na této změně nic neztratí.

V tuto chvíli je nicméně otázkou, zda se rošáda s umístěním objektivů dotkne jen modelu Max, nebo se pro ní Apple rozhodne i u menšího iPhonu 15 Pro. Ten sice periskopický teleobjektiv nedostane, nicméně v příštím roce se už s ním počítá a tak se možná Apple rozhodne zahájit přípravy na tento upgrade již letos. Fotomoduly by se v tomto směru navíc skvěle sjednotily a fotily by ve výsledku z naprosto stejného úhlu, což by někteří uživatelé mohli ocenit. Jasněji však v tomto směru budeme mít až v září, kdy se nové iPhony představí.