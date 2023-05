Apple chystá na podzim zázrak. iPhonů 15 (Pro) má být konečně dostatek

Jestli je za něco Apple v souvislosti s iPhony prakticky každý rok tvrdě kritizován, pak je to jejich mizerná dostupnost po představení. Právě dlouhé čekací doby na dodání iPhonů se tak staly jakýmsi evergreenem, který jsme si dosyta užili třeba i loni u iPhonů 14 Pro, jejichž dostupnost se zlepšila až po Vánocích. Letošek by však měl být podle analytika Rosse Younga v tomto směru snad konečně jiný.

Zdroje analytika tvrdí konkrétně to, že problémy s dostupností iPhonů 14 Pro byly pro Apple poslední kapkou a v dodavatelském řetězci proto rozpoutal velké zemětřesení s cílem zajistit, že se podobné problémy již nebudou opakovat. Valná většina komponentů pro iPhony 15 (Pro) se proto buď již vyrábí, nebo má start výroby nastaven s několikaměsíčním předstihem oproti loňsku, aby se eliminovalo riziko jakýchkoliv problémů. Díky tomu by tedy měl mít Apple v době představení iPhonů 15 (Pro) jejich dostatečné skladové zásoby, což by po letech trápení mělo znamenat bezproblémovou dostupnost nebo minimálně podstatně lepší dostupnost pro jablíčkáře, kteří se rozhodnou telefony objednat krátce po startu předobjednávek. Nezbývá tedy než doufat, že se tyto informace naplní a po letech, kdy nebylo problém na iPhony čekat dlouhé týdny či v horším případě měsíce klesnou dodací doby na jednotky dní a zůstanou na nich i v dalších letech.