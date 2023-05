Tuto novou funkci WhatsApp by měl Apple okopírovat do iOS 17

Již před časem byla aplikace WhatsApp opatřena možností požádat o její odemknutí pomocí Face ID nebo Touch ID, aby ostatní lidé, kterým by se do ruky dostal váš telefon nezískali přístup k vašim konverzacím. V rámci nejnovější aktualizace WhatsApp uživatelům umožňuje uzamknout namísto celé aplikace konkrétní konverzace.

Společnost se na svém blogu věnuje funkci Chat Lock poměrně podrobně. Ta pomáhá uživatelům chránit jejich nejintimnější konverzace za další vrstvou zabezpečení a když se rozhodnete uzamknout chat, tak se automaticky přesune do samostatné zabezpečené složky. Pro přístup ní je pak nutné provést ověření skrze Face nebo Touch ID. Zároveň automaticky dojde ke skrytí obsahu oznámení u těchto uzamčených chatů.

Podle WhatsAppu ocení užitečnost této funkce nejen ti, kteří necítí potřebu uzamknout celou aplikaci. Zároveň totiž funguje i jako druhá úroveň zabezpečení, pro případ, že váš telefon třímá v rukou někdo jiný. Je zde ovšem několik záležitostí, na které je dobré pamatovat.

Tak například chaty jsou uzamčeny pouze v primárním telefonu, zůstávají ale přístupné z jiných zařízení připojených k účtu WhatsApp, jako třeba počítače s webovou verzí aplikace. Společnost uvádí, že na uzamykání chatů na doprovodných zařízeních a na možnosti nastavit vlastní heslo pro používání zámku chatu pracuje.

Ti, kteří již nejnovější verzi aplikace WhatsApp používají, mohou chat uzamknout klepnutím na jméno kontaktu nebo skupiny, čímž se zobrazí další podrobnosti. Poté stačí povolit Uzamčení chatu. Zatímco některé další aplikace pro zasílání zpráv, jako je třeba Telegram, již uzamknutí přístupu do aplikace pomocí Face ID a Touch ID nabízí, iMessage společnosti Apple se tímto prozatím pochlubit nemůže. Jistě by bylo skvělé využít eventuality uzamknout konkrétní chaty v iMessage přes Face nebo Touch ID a je to jedna z funkcí, která by si zasloužila být přidána do aplikace Zprávy v rámci iOS 17.