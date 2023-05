Apple Watch se naučí lépe „měřit“ zdraví, stačit k tomu bude možná jen update watchOS

Podle nedávné studie mohou Apple Watch poměrně přesně předpovídat úroveň stresu svého nositele, díky čemuž by mohlo dojít k posílení jejich schopnosti stran analýzy zdravotního stavu.

Zjištění pochází ze studie, kterou provedli vědci z kanadské University of Waterloo. Pomocí EKG senzoru představeného již v Apple Watch Series 4 výzkumníci došli k závěru, že existuje těsná souvislost mezi EKG údaji, včetně kapacity zrychlení a zpomalení srdeční činnosti a úrovní stresu, kterou účastníci uváděli v době, kdy byly údaje snímány. Na základě těchto informací pak byly následně vyvinuty algoritmy strojového učení, které vytvořily predikční model.

Údajně lze počítat s vysokou úrovní přesnosti, alespoň pokud jde o Apple Watch Series 6, který byl na účastnících vyzkoušen. Ze studie vyplývá, že hodinky Apple Watch mají velice slibný potenciál pro předpovídání úrovně stresu a vědci navrhují, aby bylo do modelů integrováno ještě více datových bodů, založených na zdravotních údajích, jež Apple Watch shromažďují, jako jsou informace o spánku a aktivitě, s cílem zvýšit přesnost predikce. A co víc – tyto věci budou naměřitelné skrze stávající modely, takže pokud by je chtěl měřit i samotný Apple, stačilo by mu k tomu vydat maximálně softwarovou aktualizaci s novou nativní aplikací.

Výzkumníci vidí vývoj velmi pozitivně a předpokládají, že by hodinky mohly být v blízké budoucnosti využity jako pomůcka při péči o duševní zdraví a nabízet aktivity, jako například dechová cvičení, která by kompenzovala stresové signály a včas tak reagovala na změny duševní kondice. Konkurenční zařízení od společností Samsung, Fitbit a Garmin již nějakou dobu podobnou funkci hodnocení stresu nabízejí, společnost Apple ji ale do své aplikace Zdraví zatím neimplementovala.

Očekává se, že téma zdraví bude jedním z hlavních motivů letošní WWDC, která se uskuteční v červnu. Ve vzduchu visí otázky okolo nové aplikace pro sledování nálady, přepracované verze Zdraví a jeho debut na iPadu a další novinky. U nadcházejících modelů Apple Watch se očekávají spíše drobné hardwarové inovace, prostřednictvím budoucí aktualizace softwaru by však Apple mohl přidat funkce, jako je právě detekce stresu a učinit tak svůj produkt ještě atraktivnějším.