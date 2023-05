Apple představil nová sluchátka! Baví hlavně neotřelým designem

Čekání je u konce! Před malou chvílí totiž Apple konečně oficiálně představil nová sluchátka, která bude prodávat pod „hlavičkou“ své dceřinné společnosti Beats. Jedná se konkrétně o model Studio Buds+, o kterém se v předešlých měsících díky řadě úniků intenzivně spekulovalo a který tedy nyní konečně „ožil“. Co přináší?

Designově jsou sluchátka Beats Studio Buds+ sice de facto stejná jako jejich předchůdce ve formě Beats Studio Buds, nicméně minimálně jedna za variant dokáže svým neotřelým vzhledem rozhodně zaujmout. Apple totiž vsadil mimo jiné na použití průhledného plastu, díky kterému je tak vidět nejen do útrob sluchátek, ale taktéž jejich nabíjecí krabičky. V tomto směru se tedy vydal stejnou cestou, jako v minulosti například Nothing, a nutno říci, že se jedná o cestu velmi zajímavou.

Poměrně zajímavé je to, že ačkoliv jsou si Beats Studio Buds a Studio Buds+ velmi podobná, Apple tvrdí, že v novějších Studio Buds+ je 95 % vnitřních komponentů jiných a z logiky věci novějších a pokročilejších. V tiskové zprávě zmiňuje například nasazení 3x větších mikrofonů pro lepší zachycení zvuku zvenčí v čele s hlasem, nebo třeba od základu přepracovanou ventilaci. Přepracování se dočkalo třeba i multifunkční tlačítko „b“ na každém ze sluchátek, které je nyní „pevnější“ a tedy eliminuje možnosti náhodného stisku. Jeho funkčnost nicméně zůstává zachována, stejně jako zůstala zachována například i certifikace IPX4 proti potu a vodě.

Možná největším překvapením je použití vlastního čipu a to i přesto, že se v kuloárech šuškalo o tom, že se Beats Studio Buds+ dočkají H2 z AirPods Pro 2. Namísto toho disponují druhou generací čipu Beats Proprietary Platform, která je však ve výsledku velmi podobná právě H2. Kromě zajištění prvotřídního zvuku tak můžete počítat například s podporou aktivace Siri pomocí hlasového pokynu Hey Siri, dále pak s podporou Najít, přepínání zařízení přihlášených pod stejným iCloudem a tak podobně. Díky jinému čipu jsou navíc sluchátka kompatibilní i s androidí obdobou Najít či umožňují i na androidích telefonech rychlé párování a propojení s Google účtem.

Co se týče vlastností zvuku, Apple slibuje zejména výrazné zlepšení ANC. Díky přepracování vnitřního designu v kombinaci s novým čipem se totiž mělo ANC zlepšit zhruba 1,6x, přičemž režim propustnosti si polepšil o 50 %. Uživatelé se ale mohou těšit dále třeba i na technologii snažící se odstranit zbytkové akustické artefakty, které mohou vznikat právě po aktivaci ANC či režimu propustnosti. Zajímá-li vás pak výdrž, ta je podle Applu v případě vypnutí ANC a režimu propustnosti 9 hodin, přičemž v kombinaci s nabíjecí krabičkou je to dohromady 36 hodin. Se zapnutým ANC či režimem propustnosti se pak dostanete na 6 hodin provozu, přičemž dalších 18 hodin nabídne nabíjecí pouzdro. A jelikož je zde samozřejmostí podpora rychlonabíjení, stačí pět minut na hodinový poslech.

Co se týče ceny, Beats Studio Buds+ budou prodávána za 169,99 dolarů, avšak zatím jen v USA, Kanadě a Číně. Do dalších zemí by nicméně měly dorazit v průběhu několika následujících měsíců.

