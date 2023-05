Stáhněte si zdarma tyto skvělé mozaikové tapety pro váš iPhone

Už vás nudí stávající tapeta na vašem iPhonu? Toužíte po barevné změně? Pak pro vás máme opravdu skvělou zprávu, protože populární designér s přezdívkou Basic Apple Guy právě vydal novou várku tapet, které jsou opět velmi povedené.

Designér Basic Apple Guy má na svém kontě řadu velmi povedených tapet. Není to tak dávno, co do světa vypustil pestrobarevné geometrické tapety, a tentokrát pro změnu přišel s povedeným mozaikovým vzorem, který opět krásně hraje barvami. „Užijte si tuto malou kolekci tří barevných mozaikových tapet pro iPhone. Ačkoli jsou součástí většího projektu, na kterém jsem začal pracovat, líbilo se mi, jak tyto světlé mozaikové střípky vypadají, a tak jsem z nich vytvořil rychlou sadu tapet,“ píše Basic Apple Guy na svém blogu. Tapety si můžete prohlédnout ve fotogalerii pod tímto odstavcem.

Aktuální mozaikové tapety, ale i jiné kolekce, si můžete stáhnout na blogu Basic Apple Guy, kde jsou k dispozici zdarma pro všechny. Pokud byste ale jejich tvůrce chtěli potěšit a podpořit jej v jeho tvorbě, máte přímo na jeho webu možnost poslat finanční příspěvek. Tapety si můžete stáhnout také přes následující odkazy: