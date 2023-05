Stáhněte si zdarma pestrobarevné geometrické tapety pro vaše Apple zařízení

Na stránkách našeho magazínu vám čas od času naservírujeme povedené tapety pro Mac, iPhone a iPad z dílny šikovného designéra s přezdívkou Basic Apple Guy. Dnes v tomto směru potěšíme zejména milovníky pestrých barev a geometrických tvarů, kteří si mohou svá Apple zařízení vyzdobit zbrusu novými tapetami.

Nedlouho poté, co Basic Apple Guy potěšil jablíčkáře tapetami, kombinujícími díla malíře Vincenta Van Gogha a motivy z operačních systémů od Applu, přináší tento tvůrce novou várku tapet, tentokrát s pestrobarevnými geometrickými motivy. Barvy nejnovějších tapet jsou inspirovány jarem a designem současných dárkových kartiček od Applu. „Mnozí z vás si vyžádali tuto tapetu poté, co jsem ji 7. května 2023 zveřejnil na sociálních sítích. Ti, kteří mají bystré oko, však mohou rozpoznat, že se jedná o zvětšenou rekonstrukci jednoho z aktuálních vzorů na dárkových kartách Apple. K dispozici jsou verze pro Mac, iPad a iPhone. Užijte si to,“ píše Basic Apple Guy na svém blogu. Nejnovější kolekce tapet nese název Feels Like Spring.

Stáhnout si je můžete z následujících odkazů:

Další skvělé tapety pro iPhone, iPad a Mac z dílny Basic Apple Guy stáhnete na blogu zmíněného umělce, kde mu můžete také jako poděkování poslat finanční příspěvek podle vašeho uvážení.