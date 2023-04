Stáhněte si na iPhone, iPad či Mac úchvatné tapety inspirované malbami Van Gogha

Malíř Vincent Van Gogh byl jedním z nejznámějších představitelů impresionsmu, a jeho díla dodnes inspirují nejednoho tvůrce. Mezi nejznámější Van Goghovy malby patří obraz s názvem Hvězdná noc. Právě touto malbou se nechal inspirovat tvůrce s přezdívkou Basic Apple Guy.

Do nabídky tapet, které Basic Apple Guy šíří do světa, přibyla nyní zbrusu nová kolekce, ve které se snoubí zmodernizovaný styl inspirovaný malbami zmíněného Vincenta Van Gogha s motivy z operačního systému macOS. Kolekce tapet, které si nyní můžete stáhnout zdarma, nese název Big Starry Sur, a jedná se o obrázky inspirované Van Goghovou Hvězdnou nocí. Náhledy tapet si můžete prohlédnout ve fotogalerii níže.

Fotogalerie Van Gogh X Apple 1 Van Gogh X Apple 2 Van Gogh X Apple 3 Van Gogh X Apple 4 Van Gogh X Apple 5 Van Gogh X Apple 6 Van Gogh X Apple 7 Van Gogh X Apple 8 Van Gogh X Apple 9 Van Gogh X Apple 10 Van Gogh X Apple 11 Van Gogh X Apple 12 Van Gogh X Apple 13 Van Gogh X Apple 14 Vstoupit do galerie

Basic Apple Guy zmíněné tapety vytvořil s využitím technologie umělé inteligence. Kromě zmíněné Big Starry Sur vzešly z jeho dílny také tapety s názvem Big Sur Tak II, The Starry Mountain Lion, Wheat Field with El Captitan a Lion with Cypresses. Všechny čtyři tapety se – jak ostatně napovídá jejich název – rovněž nesou v duchu známých Van Goghových děl. Tvůrce uvádí, že vydání tapety Big Starry Sur se ze strany uživatelů setkalo s obrovským ohlasem, který předčil jeho vlastní očekávání. Proto se rozhodl, že vytvoří kolekci dalších čtyř tapet s nádechem impresionismu. Tapety pro iPhone, iPad a Mac si můžete stáhnout prostřednictvím následujících odkazů: