Proč Apple příští rok zvětší iPhony

Přestože se zraky naprosté většiny jablíčkářů upínají k letošnímu podzimu a příchodu iPhonů 15 (Pro), v poslední době se začínají čím dál tím častěji objevovat informace o modelech chytaných pro příští rok, zejména pak o řadě Pro. Jednou z hlavních novinek iPhonů 16 Pro (Max) se pak má stát jejich zvětšení, kdy ze 6,1″ vyrostou na 6,3″ a ze 6,7″ pak na 6,9″. Proč tomu tak bude nyní prozradil přední analytik Ming-Chi Kuo, který se sledování kroků Applu věnuje dlouhodobě.

Kuovy zdroje tvrdí konkrétně to, že ke zvětšení iPhonů přiměly Apple hned dvě věci. Tou první je poptávka po větších modelech zejména na asijském trhu, kde velké telefony naprosto milují a nynějších 6,7″ pro ně začíná být již málo. Druhou věcí je pak chuť nasadit v příštím roce do menších iPhonů periskopický teleobjektiv, který jim umožní lepší optické zoomování při focení a natáčení videí. Háček je však v tom, že je tato technologie prostorově náročná, kvůli čemuž jí je Apple schopen letos nasadit jen do iPhonů 15 Pro Max a kvůli čemuž musí v příštím roce přistoupit ke zvětšení menšího modelu, aby se tento typ objektivu do jeho těla vůbec vešel. A když už se bude zvětšovat menší model, ruku v ruce s tím musí jít logicky i zvětšení většího modelu.

Co se týče základních iPhonů, tedy modelů 16 a 16 Plus, i u nich se očekává zvětšení úhlopříček. Nikoliv však proto, že by se zde čekaly silné prodeje či implementace periskopického teleobjektivu, ale proto, že je pro Apple zkrátka levnější vyrábět sdílené komponenty ve stejné velikosti, jelikož se tím sníží výrobní náklady. V nadcházejících letech se dá navíc očekávat, že Apple u základních iPhonů přijme technologie použité u řady Pro a tudíž pro něj bude výhodné, když jejich těla s předstihem na tento upgrade takříkajíc připraví. O žádnou vědu se tedy ve výsledku v příštím roce jednat nebude. Zvětšování si zkrátka vyžádá doba a technologický vývoj.