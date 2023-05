ChatGPT se dočkal napojení na internet, bude tak mnohem chytřejší

Společnost OpenAI představila významnou aktualizaci své aplikace ChatGPT, která uživatelům konečně umožňuje pomocí chatbota s umělou inteligencí procházet web. Nástroj, jež si získal neuvěřitelnou popularitu, když pouhé dva měsíce po svém spuštění v listopadu loňského roku dosáhl v rekordním čase 100 milionů uživatelů, byl vycvičen na souboru informací, jejichž datování skončilo rokem 2021, což značně omezovalo jeho možnosti ve srovnání s některými jeho novějšími konkurenty.

Díky novým možnostem s přístupem na web budou moci uživatelé ChatGPT pracovat s aktuálními údaji a klást otázky týkající se současných témat a událostí. Mezi nové funkce patří také přístup k více než 70 zásuvným modulům do prohlížeče, od webů pro plánování cestování, jako jsou Expedia a Kayak, až po nástroje pro zvýšení produktivity, jako například Slack a Zapier. V tuto chvíli je aktualizace dostupná pouze pro předplatitele ChatGPT Plus, jehož cena je 20 dolarů měsíčně.

„Pro všechny uživatele ChatGPT Plus zavádíme možnost prohlížení webových stránek a využití zásuvných modulů,“ oznámila společnost OpenAI. „Přechodem z alfa do beta verze umožňuje ChatGPT přístup k internetu a používání více než 70 plug-inů třetích stran.“

Aktualizace přichází jen několik dní poté, co společnost Google přepracovala svůj systém umělé inteligence Bard a integrovala jej do mnoha svých klíčových produktů, jako jsou Gmail a Mapy Google. Došlo také ke zpřístupnění Barda zdarma uživatelům ve 180 zemích a s tím spojeným odstraněním nutnosti registrace na čekací listinu. Téma nové a vylepšené umělé inteligenci technologického giganta byly hlavní událostí jeho výroční vývojářské konference Google I/O, která se konala minulý týden, a to v souladu se slibem firmy, že se stane číslem jedna v oblasti AI.

Oznámení OpenAI i společnosti Google přicházejí v době, kdy rostou tendence zvýšené kontroly ze strany zákonodárců a regulačních orgánů a laická i odborná komunita stojí před množstvím otázek týkajících se bezpečnosti umělé inteligence. V souvislosti s tím vystoupí generální ředitel OpenAI Sam Altman tento týden v Kongresu, aby čelil otázkám ohledně generativní AI a rizik, která může pro lidstvo představovat.