Zahrajte si zdařilou kopii Minecraftu přímo v prohlížeči

Pokud nežijete v jeskyni, o hře Minecraft jste v posledních letech zcela určitě slyšeli. Jedná se totiž o jednu z nejúspěšnějších a nejhranějších her všech dob a to i přestože (nebo možná spíš protože) nabízí do jisté míry předpotopní kostičkovou grafiku. V obřím kostkovaném světě, který je generován vždy originálně pro každého uživatele, však lze dělat nepřeberné množství věcí od průzkumu podzemí, přes výstavbu monumentálních staveb až třeba přes farmaření. Hráčská komunita navíc vytváří pro Minecraft již dlouhou dobu nejrůznější módy, které mají jeho hraní ještě zatraktivnit. Háček je sice v tom, že k tomu, abyste si Minecraft zahráli si jej nejprve potřebujete nainstalovat, díky jeho obdobě Bloxd.io však můžete hrát podobnou hru i v prohlížeči.

Zatímco ještě před pár lety bylo hraní „náročnějších“ her v prohlížeči nemožné, nyní si v něm zahrajete třeba první Doomy, Counter-Strike 1.6 nebo právě obdobu Minecraftu. Stačí, když ve svém prohlížeči spustíte stránku Bloxd.io a okamžitě vám „naběhne“ hra, která grafikou, ale i herními mechanikami nápadně připomíná právě Minecraft. Ten je sice s ohledem na své možnosti jen stěží nahraditelný, nicméně třeba na občasné hraní ve škole či v práci postačí i tato verze, jelikož je rozhodně fajn. Určitě jí tedy dejte alespoň pár minut šanci, pravděpodobně vás totiž skutečně osloví.

Bloxd.io si můžete zahrát zde