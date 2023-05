První AR/VR headset Applu se začne prodávat nejdříve před Vánoci

Brousíte-li si zuby na první AR/VR headset z dílny Applu, následující řádky pro vás zřejmě budou solidním vystřízlivěním. Zdá se totiž, že jeho příchod na pulty obchodů je vzdálen ještě pěkných pár měsíců a to i přesto, že k odhalení produktu by mělo dojít na WWDC za zhruba tři týdny. Hromadná výroba headsetu totiž ještě neodstartovala a tak tomu i dalších pár měsíců zůstane.

S novými informacemi o AR/VR headsetu přišel před pár hodinami Wall Street Journal, který mimo jiné potvrdil třeba to, že se bude designově jednat o produkt podobný lyžařským brýlím s přídavnými bateriemi a vysokou cenovkou. Jeho doménou pak má být jak AR, tak i VR, popřípadě propojení těchto světů. Bohužel, jelikož je produkt z hlediska výroby velmi komplikovaný a Apple u něj donedávna řešil řadu problémů a pár jich má ještě na stole, má mít v současnosti start hromadné výroby naplánovaný až na pozdní podzim letošního roku. Na pulty obchodů se tak novinka dostane nejdříve před Vánoci s tím, že některé zdroje obeznámené s celou záležitostí Wall Street Journal informovaly o tom, že je ve hře ještě další odklad, který by dostupnost brýlí ještě zhoršil. Tomu se chce sice Apple za každou cenu vyhnout, nicméně pokud mu nic jiného nezbude, k odkladu startu hromadné výroby dojde.

Poměrně zajímavé je i to, že celou situaci má zřejmě do jisté míry na svědomí šéf Applu Tim Cook, který si měl prosadit představení AR/VR headsetu na WWDC za každou cenu, přestože vývojáři upozorňovali na jeho nedostatky a potřebu většího množství času na dokončení. Namísto toho ale byly pověřeni vytvořením demo kusu na co možná nejvyšší úrovni, který Applu umožní odprezentovat produkt v dokonalém světle. Tyto přípravy však bohužel dle všeho zastínily dokončovací práce, což se podepíše právě na dostupnosti produktu jako takového.