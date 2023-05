Jeden z nejlepších leakerů současnosti: iPhone 15 (Pro) dostane USB-C na 1000 %

Přestože se v souvislosti s letošní generací iPhonů hovoří o nasazení USB-C portu namísto Lightningu již pěkných pár měsíců jako o hotové věci, mnozí jablíčkáři tyto úniky neustále zpochybňují a věří, že se tak nestane. Příchod USB-C však již potvrdila valná většina těch nejlepších leakerů, přičemž jedno takové potvrzení přišlo před pár hodinami i od velmi spolehlivého leakera ShrimpApplePro, který v minulosti vypustil nejednu fotku blížícího se Apple produktu či jeho detailu. Ten navíc tvrdí, že si je přechodem na USB-C z Lightningu zcela jist – stane se to totiž dle něj na 1000 %.

USB-C nasadí Apple na iPhony zejména kvůli tlaku ze strany Evropské unie, která relativně nedávno schválila nařízení o jednotném nabíjecím portu. Ten kvůli tomu tedy budou muset výrobci elektroniky začít od podzimu příštího roku u svých produktů používat, jelikož v opačném případě jim hrozí zákaz prodejů na území EU a drakonické pokuty. A jelikož si kalifornský gigant problémy na evropském trhu nemůže dovolit, nařízení EU se podvolí a to již letos, aby bylo pro iPhony co nejdříve co možná nejvíce USB-C příslušenství.

Faktem je nicméně to, že použití USB-C bude ve výsledku pro jablíčkáře primárně pozitivem než negativem. Díky tomuto portu totiž budou moci konečně využít nabíječky od jejich MacBooků či novějších iPadů i pro nabíjení iPhonů, přičemž velkého zrychlení se dočká i přenosová rychlost tohoto portu. Ta totiž skočí z nižších stovek Mb na nižší desítky Gb, což uživatelé přenášející data kabelovou cestou určitě ocení. Určitou nevýhodou USB-C bude nicméně jeho nižší odolnost oproti Lightningu a do jisté míry i větší prostorová náročnost, takže na spodní straně iPhonu bude více vidět.