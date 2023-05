Podívejte se, jak skvěle by mohl vypadat nový Landscape Mode na iPhonech 15 (Pro)

Pro iPhony není sice již řadu let Landscape Mode nebo chcete-li režim zobrazení obsahu na šířku žádný problém, avšak platí to bohužel jen pro aplikace. Domovská obrazovka iPhonu se totiž v současnosti otočit tak, aby dávala rozložením prvků i dalších ikon smysl, bohužel nedá, což je velká škoda. Možností, jak by totiž šla v Landscape Mode využít, je nepřeberné množství, přičemž by se skoro až chtělo říci, že díky upgradům z předešlých let počet těchto možností ještě vzrostl. Na to, jak by mohl Landscape Mode s trochou štěstí v budoucnu vypadat, se nyní zaměřil nadaný designér Basic Apple Guy, který sdílel pár svých nápadů promítnutých na displeji iPhonů 14 Pro či 15 (Pro). Ve své vizi zohlednil jak ikony a widgety, tak i případné možnosti multitaskingu ve formě rozdělení obrazovky na dvě poloviny pro dvě aplikace. Chytré řešení ale vymyslel třeba i pro Dynamic Island, který by mohl sloužit jako plovoucí okno s aplikací či ovládacím prvkem. Pokud by se tedy do budoucna vydal podobným směrem i Apple, rozhodně bychom se nezlobili.

Fotogalerie landscape mode iphone 1 landscape mode iphone 2 landscape mode iphone 3 landscape mode iphone 4 Vstoupit do galerie