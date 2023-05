Google vám za použitý iPhone zaplatí absurdně vysoké částky, pokud přejdete na Pixel Fold

Google před pár dny představil nejen nový telefon Pixel Fold, ale také plán který by mu měl pomoci k tomu, aby co nejvíce uživatelů přešlo z iPhone právě na nové telefony od Google. Takzvané trade-in programy jsou čím dál tím oblíbenější a nutí uživatele měnit své telefony častěji a častěji protože přechod z novějšího telefonu na ten nejnovější je vždy výrazně levnější, než pokud si telefon necháte pár let a pak jej měníte za nejnovější. Google se však rozhodl, že pokud přejdete z iPhone na Pixel Fold, zaplatí vám za váš použitý iPhone až nesmyslné částky. Pokud máte iPhone 14 Pro Max s nejnižší kapacitou, který Apple v USA aktuálně prodává za 1099$, vykoupí jej od vás Google za 950$ a to i když jej již více než půl roku používáte. V případě iPhone 14 Pro je pak výkupní cena 900$, v případě iPhone 14 Plus pak 750$.

Je navíc důležité podotknout, že se bavíme o telefonech s nejnižším uložištěm, pokud máte větší kapacitu, pak za každé navýšení oproti základní verzi připlatí Google dalších 10$. Pokud byste chtěli přijít ze staršího telefonu jako je iPhone 13 Pro Max, pak vám za něj Google nabídne 900$, v případě iPhone 13 Pro pak 850$. Dokonce i za iPhone 12 Pro Max dostanete 800$. Na druhou stranu je potřeba uvést, že v případě levnějších nebo starších telefonů od Applu je výkupní cena, kterou vám Google nabídne poměrně nízká. Například za iPhone 12 PRo dostanete pouze 204$ a za iPhone 11 Pro jen 112$. Googlu je však jasné, že na Pixel Fold za 1 799$ nebude většinou přecházet člověk, který má aktuálně v kapse starší a levnější model iPhone a tak cílí především na lidi, jenž v poslední době utratili za své telefony u Applu zajímavější částky.

Zajímavé také je, že Google svým krokem jednak ukazuje, že chce za každou cenu získat uživatele iOS na sovu stranu, ale také to, že iPhone si drží hodnotu mnohem víc než telefony s Androidem. Například za Google Pixel 7 Pro, který se aktuálně prodává za 799$ vám totiž Google nabídne pouze 380$. Akce platí pouze v USA a je další snahou Googlu jak přesvědčit uživatele, aby vyměnili iPhone za Android, ideálně pak ten, který vyrábí přímo Google.