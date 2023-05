Těchto 5 zajímavých aplikací se vám bude na iPhonu určitě hodit

Heark je užitečná a šikovná aplikace, která vám na vašem iPhonu – a nejen na něm – umožní nahrávání audio záznamů s následným přepisem do textové podoby. Nabízí také možnost prohledávání historie vašich záznamů, správu audio souborů nebo možnost exportu přepisu záznamů do formátu textového dokumentu nebo do formátu csv.

Do This!

Aplikace Do This! vám pomůže se zadáváním, správou a efektivním plnění vašich úkolů všeho druhu. Kromě úkolů můžete aplikaci Do This! využít také k tvorbě a správě seznamů, Do This! nabízí možnost zabezpečení vybraných záznamů za pomoci hesla, sdílení seznamů a spoustu dalšího.

Aplikaci Do This! stáhnete bezplatně zde.